Река Ишим в Тюменской области побила исторический максимум по уровню воды

Вода прибывает ежедневно
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Уровень воды в реке Ишим по состоянию на утро 18 апреля вновь побил исторический максимум 2017 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.
«Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров», — сообщил Чейметов. 17 апреля максимум был превышен на 49 сантиметров.
Утром 18 апреля гидропост в Ильинке показал уровень реки Ишим в 891 сантиметр. За сутки река прибавила семь сантиметров.
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