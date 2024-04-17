17 апреля 2024

Река Ишим в Тюменской области побила исторический максимум по уровню воды

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Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
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Уровень воды в реке Ишим по состоянию на утро 18 апреля вновь побил исторический максимум 2017 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

«Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров», — сообщил Чейметов. 17 апреля максимум был превышен на 49 сантиметров.

Утром 18 апреля гидропост в Ильинке показал уровень реки Ишим в 891 сантиметр. За сутки река прибавила семь сантиметров.

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Уровень воды в реке Ишим по состоянию на утро 18 апреля вновь побил исторический максимум 2017 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. «Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров», — сообщил Чейметов. 17 апреля максимум был превышен на 49 сантиметров. Утром 18 апреля гидропост в Ильинке показал уровень реки Ишим в 891 сантиметр. За сутки река прибавила семь сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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