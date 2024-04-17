Происшествия Река Ишим в Тюменской области побила исторический максимум по уровню воды 18 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + Вода прибывает ежедневно Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реке Ишим по состоянию на утро 18 апреля вновь побил исторический максимум 2017 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. «Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров», — сообщил Чейметов. 17 апреля максимум был превышен на 49 сантиметров. Утром 18 апреля гидропост в Ильинке показал уровень реки Ишим в 891 сантиметр. За сутки река прибавила семь сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Ишим по состоянию на утро 18 апреля вновь побил исторический максимум 2017 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. «Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров», — сообщил Чейметов. 17 апреля максимум был превышен на 49 сантиметров. Утром 18 апреля гидропост в Ильинке показал уровень реки Ишим в 891 сантиметр. За сутки река прибавила семь сантиметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям