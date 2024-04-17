В Магнитогорске на полтора года закроют самый старый мост

18 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Мост требует ремонта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Северный мост через реку Урал закроют на ремонт почти на полтора года в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 18 апреля сообщает tеlеgram-канал «Стальной Магнитогорск». «На его обновление власти готовы потратить около 606 миллионов рублей. Заменят асфальт, освещение, ограждения, трамвайные пути и тротуары. Контрактом предусмотрена и замена балок пролетных строений моста», — сообщает канал. Ремонт планируют проводить с 1 июля 2024 года по 31 октября 2025 года. На время ремонта движение по мосту остановят. Мост по улице Северный переход был открыт в 1965 году и является самым старым из действующих мостов Магнитогорска. Длина моста — 1980 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Северный мост через реку Урал закроют на ремонт почти на полтора года в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 18 апреля сообщает tеlеgram-канал «Стальной Магнитогорск». «На его обновление власти готовы потратить около 606 миллионов рублей. Заменят асфальт, освещение, ограждения, трамвайные пути и тротуары. Контрактом предусмотрена и замена балок пролетных строений моста», — сообщает канал. Ремонт планируют проводить с 1 июля 2024 года по 31 октября 2025 года. На время ремонта движение по мосту остановят. Мост по улице Северный переход был открыт в 1965 году и является самым старым из действующих мостов Магнитогорска. Длина моста — 1980 метров.