17 апреля 2024

В Магнитогорске на полтора года закроют самый старый мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, дорожные работы, трактор, ремонт, бордюры
Мост требует ремонта Фото:

Северный мост через реку Урал закроют на ремонт почти на полтора года в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 18 апреля сообщает tеlеgram-канал «Стальной Магнитогорск».

«На его обновление власти готовы потратить около 606 миллионов рублей. Заменят асфальт, освещение, ограждения, трамвайные пути и тротуары. Контрактом предусмотрена и замена балок пролетных строений моста», — сообщает канал.

Ремонт планируют проводить с 1 июля 2024 года по 31 октября 2025 года. На время ремонта движение по мосту остановят.

Мост по улице Северный переход был открыт в 1965 году и является самым старым из действующих мостов Магнитогорска. Длина моста — 1980 метров.

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Северный мост через реку Урал закроют на ремонт почти на полтора года в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 18 апреля сообщает tеlеgram-канал «Стальной Магнитогорск». «На его обновление власти готовы потратить около 606 миллионов рублей. Заменят асфальт, освещение, ограждения, трамвайные пути и тротуары. Контрактом предусмотрена и замена балок пролетных строений моста», — сообщает канал. Ремонт планируют проводить с 1 июля 2024 года по 31 октября 2025 года. На время ремонта движение по мосту остановят. Мост по улице Северный переход был открыт в 1965 году и является самым старым из действующих мостов Магнитогорска. Длина моста — 1980 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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