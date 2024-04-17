Жители Александровска собрали деньги для предпринимателя, пострадавшего от крупного пожара в ТЦ

Жители Александровска помогли бизнесмену, чей товар сгорел во время пожара в ТЦ

18 апреля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Александровцы собрали для Рината Ситникова больше 380 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители города Александровск Пермского края помогли местному предпринимателю Ринату Ситникову. Его магазин «АлексСтрой» сгорел вместе с товаром в крупном пожаре, произошедшем в ТЦ. Всего за несколько дней горожане собрали для погорельца больше 380 тысяч рублей. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала жительница Александровска Юлия Пензина, организовавшая сбор средств для бизнесмена. «Благодаря вам появилась не только возможность оборудовать магазин — у Рината появилась надежда. Вы вдохновили его своей поддержкой начать все с нуля. Не первый раз я проводила сбор, не первый раз убедилась в том, что в беде нет границ между людьми. Беда объединяет», — обратилась Пензина к своим подписчикам. Она также отметила, что предприниматель «обязательно отчитается за каждый потраченный рубль». Пожар в ТЦ города Александровск произошел 12 марта. На следующий день Пензина объявила о сборе помощи для Ситникова. Женщина пояснила, что бизнес был «делом его жизни», а пожар лишил предпринимателя всего, «оставив лишь кредитные обязательства и пепел». Сейчас решается вопрос с местом под размещение нового магазина. Поставщики готовы предоставить предпринимателю товары под реализацию, а банки обещают предоставить кредитные каникулы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Александровск Пермского края помогли местному предпринимателю Ринату Ситникову. Его магазин «АлексСтрой» сгорел вместе с товаром в крупном пожаре, произошедшем в ТЦ. Всего за несколько дней горожане собрали для погорельца больше 380 тысяч рублей. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала жительница Александровска Юлия Пензина, организовавшая сбор средств для бизнесмена. «Благодаря вам появилась не только возможность оборудовать магазин — у Рината появилась надежда. Вы вдохновили его своей поддержкой начать все с нуля. Не первый раз я проводила сбор, не первый раз убедилась в том, что в беде нет границ между людьми. Беда объединяет», — обратилась Пензина к своим подписчикам. Она также отметила, что предприниматель «обязательно отчитается за каждый потраченный рубль». Пожар в ТЦ города Александровск произошел 12 марта. На следующий день Пензина объявила о сборе помощи для Ситникова. Женщина пояснила, что бизнес был «делом его жизни», а пожар лишил предпринимателя всего, «оставив лишь кредитные обязательства и пепел». Сейчас решается вопрос с местом под размещение нового магазина. Поставщики готовы предоставить предпринимателю товары под реализацию, а банки обещают предоставить кредитные каникулы.