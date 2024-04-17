Общество Пострадавшим от наводнения тюменцам ненадолго простят долги С тюменцев, пострадавших от наводнения, два месяца не будут взыскивать долги 18 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + Приставы два месяца не будут беспокоить пострадавших от паводка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году С жителей Тюменской области, пострадавших от наводнения, два месяца не будут взыскивать долги. Об этом URA.RU рассказали в тюменском управлении службы судебных приставов. «В соответствии с решением правительства России, судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в местах, пострадавших от наводнения. Исполнительные производства будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций муниципалитетов и иных уполномоченных органов», — рассказали в ведомстве. Там также добавили, что в связи с паводком открыта горячая линия. Граждане, чьи дома находятся в зоне подтопления, могут обратиться по номерам: 8 (3452) 20-53-88 круглосуточно, 8 (3452) 49-53-47 в рабочее время. В Ишимском районе звонки примут по телефону 6-41-22, в Казанском — 89044761624. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С жителей Тюменской области, пострадавших от наводнения, два месяца не будут взыскивать долги. Об этом URA.RU рассказали в тюменском управлении службы судебных приставов. «В соответствии с решением правительства России, судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в местах, пострадавших от наводнения. Исполнительные производства будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций муниципалитетов и иных уполномоченных органов», — рассказали в ведомстве. Там также добавили, что в связи с паводком открыта горячая линия. Граждане, чьи дома находятся в зоне подтопления, могут обратиться по номерам: 8 (3452) 20-53-88 круглосуточно, 8 (3452) 49-53-47 в рабочее время. В Ишимском районе звонки примут по телефону 6-41-22, в Казанском — 89044761624. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям