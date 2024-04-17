17 апреля 2024

Пострадавшим от наводнения тюменцам ненадолго простят долги

С тюменцев, пострадавших от наводнения, два месяца не будут взыскивать долги
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Анне Гилевой в Ленинском районном суде. Екатеринбург, служба судебных приставов
Приставы два месяца не будут беспокоить пострадавших от паводка Фото:
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С жителей Тюменской области, пострадавших от наводнения, два месяца не будут взыскивать долги. Об этом URA.RU рассказали в тюменском управлении службы судебных приставов.

«В соответствии с решением правительства России, судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в местах, пострадавших от наводнения. Исполнительные производства будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций муниципалитетов и иных уполномоченных органов», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что в связи с паводком открыта горячая линия. Граждане, чьи дома находятся в зоне подтопления, могут обратиться по номерам: 8 (3452) 20-53-88 круглосуточно, 8 (3452) 49-53-47 в рабочее время. В Ишимском районе звонки примут по телефону 6-41-22, в Казанском — 89044761624.

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С жителей Тюменской области, пострадавших от наводнения, два месяца не будут взыскивать долги. Об этом URA.RU рассказали в тюменском управлении службы судебных приставов. «В соответствии с решением правительства России, судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в местах, пострадавших от наводнения. Исполнительные производства будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций муниципалитетов и иных уполномоченных органов», — рассказали в ведомстве. Там также добавили, что в связи с паводком открыта горячая линия. Граждане, чьи дома находятся в зоне подтопления, могут обратиться по номерам: 8 (3452) 20-53-88 круглосуточно, 8 (3452) 49-53-47 в рабочее время. В Ишимском районе звонки примут по телефону 6-41-22, в Казанском — 89044761624.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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