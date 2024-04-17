Челябинский шоумен Стас Ярушин поделился юмористическим роликом со своей дочкой. Видео

18 апреля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Стас Ярушин снял популярный видео-тренд со своей дочерью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал юмористическое видео про школу со своей дочерью. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях. «Родители, жизненно?», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вопрос шоумена связан с тематикой ролика, там девочка пытается попросить не пойти на учебу. Стас Ярушин и его дочь Стефания сняли популярный тренд. На видео они пританцовывают и задают друг другу вопросы связанные прогулом школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал юмористическое видео про школу со своей дочерью. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях. «Родители, жизненно?», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вопрос шоумена связан с тематикой ролика, там девочка пытается попросить не пойти на учебу. Стас Ярушин и его дочь Стефания сняли популярный тренд. На видео они пританцовывают и задают друг другу вопросы связанные прогулом школы.