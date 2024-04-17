17 апреля 2024

Челябинский шоумен Стас Ярушин поделился юмористическим роликом со своей дочкой. Видео

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Стас Ярушин снял популярный видео-тренд со своей дочерью Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал юмористическое видео про школу со своей дочерью. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях.

«Родители, жизненно?», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вопрос шоумена связан с тематикой ролика, там девочка пытается попросить не пойти на учебу.

Стас Ярушин и его дочь Стефания сняли популярный тренд. На видео они пританцовывают и задают друг другу вопросы связанные прогулом школы.

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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал юмористическое видео про школу со своей дочерью. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях. «Родители, жизненно?», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вопрос шоумена связан с тематикой ролика, там девочка пытается попросить не пойти на учебу. Стас Ярушин и его дочь Стефания сняли популярный тренд. На видео они пританцовывают и задают друг другу вопросы связанные прогулом школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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