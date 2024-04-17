Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал юмористическое видео про школу со своей дочерью. Роликом он поделился на своей странице в социальных сетях.
«Родители, жизненно?», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вопрос шоумена связан с тематикой ролика, там девочка пытается попросить не пойти на учебу.
Стас Ярушин и его дочь Стефания сняли популярный тренд. На видео они пританцовывают и задают друг другу вопросы связанные прогулом школы.
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