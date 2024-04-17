Тюменский рыбак получил срок по уголовному делу

В Тюменской области осудили браконьера, заставив его выплатить 370 000 рублей

18 апреля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Мужчина ловил рыбу тремя запрещенными сетями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области поймали и осудили рыбака-браконьера, который незаконно наловил рыбы на 371 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В Тюменской области 49-летний мужчина при помощи трех сетей произвел вылов 30 нельм, судаков, налимов и лещей с язями на реке Иртыш в Тобольском районе. Причиненный браконьером ущерб оценен в 371 000 рублей. Мужчину приговорили к лишению свободы на полтора года (условно), он также возместил ущерб», — рассказали в ведомстве. Рыбак нарушил закон в январе, но приговор был вынесен только сейчас. Мужчину судили по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Также ему назначили испытательный срок в 1,5 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области поймали и осудили рыбака-браконьера, который незаконно наловил рыбы на 371 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В Тюменской области 49-летний мужчина при помощи трех сетей произвел вылов 30 нельм, судаков, налимов и лещей с язями на реке Иртыш в Тобольском районе. Причиненный браконьером ущерб оценен в 371 000 рублей. Мужчину приговорили к лишению свободы на полтора года (условно), он также возместил ущерб», — рассказали в ведомстве. Рыбак нарушил закон в январе, но приговор был вынесен только сейчас. Мужчину судили по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Также ему назначили испытательный срок в 1,5 года.