17 апреля 2024

Тюменский рыбак получил срок по уголовному делу

В Тюменской области осудили браконьера, заставив его выплатить 370 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, сеть, невод, челнок, ремонт сети
Мужчина ловил рыбу тремя запрещенными сетями Фото:

В Тюменской области поймали и осудили рыбака-браконьера, который незаконно наловил рыбы на 371 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В Тюменской области 49-летний мужчина при помощи трех сетей произвел вылов 30 нельм, судаков, налимов и лещей с язями на реке Иртыш в Тобольском районе. Причиненный браконьером ущерб оценен в 371 000 рублей. Мужчину приговорили к лишению свободы на полтора года (условно), он также возместил ущерб», — рассказали в ведомстве.

Рыбак нарушил закон в январе, но приговор был вынесен только сейчас. Мужчину судили по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Также ему назначили испытательный срок в 1,5 года.

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В Тюменской области поймали и осудили рыбака-браконьера, который незаконно наловил рыбы на 371 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В Тюменской области 49-летний мужчина при помощи трех сетей произвел вылов 30 нельм, судаков, налимов и лещей с язями на реке Иртыш в Тобольском районе. Причиненный браконьером ущерб оценен в 371 000 рублей. Мужчину приговорили к лишению свободы на полтора года (условно), он также возместил ущерб», — рассказали в ведомстве. Рыбак нарушил закон в январе, но приговор был вынесен только сейчас. Мужчину судили по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Также ему назначили испытательный срок в 1,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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