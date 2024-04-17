17 апреля 2024

Куйвашев освободил победителей областных конкурсов от налога на премии

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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со
Премии конкурсов, которые обойдут налог, утвердили на заседании правительства Фото:

Победителей конкурсов, которые финансируются за счет бюджета Свердловской области освободили от налога на премии. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона.

«Сотни свердловчан получают финансовое поощрение за успехи в сфере образования, науки, информатизации, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Ранее при получении гранта, премии или приза, стоимостью свыше четырех тысяч рублей физлица должны были заплатить 13% налога. C 1 января 2024 года такой налог обнуляется», — следует из сообщения.

Налоги обойдут победителей конкурсов в сфере спорта и здравоохранения. Полный список соревнований, на какие будут действовать новая мера поддержки, одобрили на заседании правительства 18 апреля.

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Победителей конкурсов, которые финансируются за счет бюджета Свердловской области освободили от налога на премии. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона. «Сотни свердловчан получают финансовое поощрение за успехи в сфере образования, науки, информатизации, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Ранее при получении гранта, премии или приза, стоимостью свыше четырех тысяч рублей физлица должны были заплатить 13% налога. C 1 января 2024 года такой налог обнуляется», — следует из сообщения. Налоги обойдут победителей конкурсов в сфере спорта и здравоохранения. Полный список соревнований, на какие будут действовать новая мера поддержки, одобрили на заседании правительства 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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