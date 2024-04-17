Общество Куйвашев освободил победителей областных конкурсов от налога на премии 18 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 + Премии конкурсов, которые обойдут налог, утвердили на заседании правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победителей конкурсов, которые финансируются за счет бюджета Свердловской области освободили от налога на премии. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона. «Сотни свердловчан получают финансовое поощрение за успехи в сфере образования, науки, информатизации, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Ранее при получении гранта, премии или приза, стоимостью свыше четырех тысяч рублей физлица должны были заплатить 13% налога. C 1 января 2024 года такой налог обнуляется», — следует из сообщения. Налоги обойдут победителей конкурсов в сфере спорта и здравоохранения. Полный список соревнований, на какие будут действовать новая мера поддержки, одобрили на заседании правительства 18 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Победителей конкурсов, которые финансируются за счет бюджета Свердловской области освободили от налога на премии. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информполитики региона. «Сотни свердловчан получают финансовое поощрение за успехи в сфере образования, науки, информатизации, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Ранее при получении гранта, премии или приза, стоимостью свыше четырех тысяч рублей физлица должны были заплатить 13% налога. C 1 января 2024 года такой налог обнуляется», — следует из сообщения. Налоги обойдут победителей конкурсов в сфере спорта и здравоохранения. Полный список соревнований, на какие будут действовать новая мера поддержки, одобрили на заседании правительства 18 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям