В Челябинской области начали ремонт дорог

18 апреля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Планируется отремонтировать 730 километров автодорог Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области начался сезон ремонта дорог. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Центра управления регионом. «В этом году планируют привести в порядок около 730 километров в регионе. Уже идут работы на мосту через реку Миасс на первом километре автодороги Каштак — М-5 подъезд к Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе ЦУР. Как добавили в пресс-службе, ремонт пройдет в нескольких муниципалитетах региона. Капитальные ремонты пройдут на участках: Новокаолиновый — Кизилчилик —Песчанка, Халитово — Баязитова, поселок Красное поле — поселок Полетаево и Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш. Также будут отремонтированы участки Балканы — автодорога Нагайбакский — Фершампенуаз, Челябинск — Октябрьское, Кыштым — Тайгинка — Сайма и ряд других объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области начался сезон ремонта дорог. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Центра управления регионом. «В этом году планируют привести в порядок около 730 километров в регионе. Уже идут работы на мосту через реку Миасс на первом километре автодороги Каштак — М-5 подъезд к Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе ЦУР. Как добавили в пресс-службе, ремонт пройдет в нескольких муниципалитетах региона. Капитальные ремонты пройдут на участках: Новокаолиновый — Кизилчилик —Песчанка, Халитово — Баязитова, поселок Красное поле — поселок Полетаево и Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш. Также будут отремонтированы участки Балканы — автодорога Нагайбакский — Фершампенуаз, Челябинск — Октябрьское, Кыштым — Тайгинка — Сайма и ряд других объектов.