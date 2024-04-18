В Челябинской области начали ремонт дорог

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожные знаки, трасса, дорога, дорожные работы, дорожная техника, ремонт автодороги
Планируется отремонтировать 730 километров автодорог Фото:

В Челябинской области начался сезон ремонта дорог. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

«В этом году планируют привести в порядок около 730 километров в регионе. Уже идут работы на мосту через реку Миасс на первом километре автодороги Каштак — М-5 подъезд к Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе ЦУР.

Как добавили в пресс-службе, ремонт пройдет в нескольких муниципалитетах региона. Капитальные ремонты пройдут на участках: Новокаолиновый — Кизилчилик —Песчанка, Халитово — Баязитова, поселок Красное поле — поселок Полетаево и Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш. Также будут отремонтированы участки Балканы — автодорога Нагайбакский — Фершампенуаз, Челябинск — Октябрьское, Кыштым — Тайгинка — Сайма и ряд других объектов.

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В Челябинской области начался сезон ремонта дорог. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Центра управления регионом. «В этом году планируют привести в порядок около 730 километров в регионе. Уже идут работы на мосту через реку Миасс на первом километре автодороги Каштак — М-5 подъезд к Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе ЦУР. Как добавили в пресс-службе, ремонт пройдет в нескольких муниципалитетах региона. Капитальные ремонты пройдут на участках: Новокаолиновый — Кизилчилик —Песчанка, Халитово — Баязитова, поселок Красное поле — поселок Полетаево и Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш. Также будут отремонтированы участки Балканы — автодорога Нагайбакский — Фершампенуаз, Челябинск — Октябрьское, Кыштым — Тайгинка — Сайма и ряд других объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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