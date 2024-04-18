ЦМАКП: в России на фоне СВО началась «революция зарплат»

18 апреля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

В России уже началась «революция зарплат, подчеркнул Дмитрий Белоусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России в настоящий момент отмечается так называемая «революция зарплат». Связано это с проведением спецоперации на Украине. В настоящий момент военнослужащие за свою службу получают большие деньги. Финансисты прогнозируют, что в тот момент, когда СВО завершится, ее участники уже не смогут вернуться к привычной работе за низкую зарплату. С учетом этого экономика страны уже сейчас адаптируется. Такие выводы делает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. «Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, указал Белоусов. В результате экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду. <…> СВО могла приблизить начало „революции зарплат“ в России», — подчеркивает Дмитрий Белоусов в своем исследовании под названием: «Как развивалась экономика в 2023 году и в начале 2024 года». Он подытожил, что готовность населения к дешевому труду уже снижается и далее такой спад будет происходить сильнее. Тезисы исследователя приводит РБК. Рабочая группа по вопросам СВО ранее предложила инициативу, согласно которой сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) будет предложено вернуться к работе после СВО, даже если участники получили тяжелые ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в настоящий момент отмечается так называемая «революция зарплат». Связано это с проведением спецоперации на Украине. В настоящий момент военнослужащие за свою службу получают большие деньги. Финансисты прогнозируют, что в тот момент, когда СВО завершится, ее участники уже не смогут вернуться к привычной работе за низкую зарплату. С учетом этого экономика страны уже сейчас адаптируется. Такие выводы делает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. «Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, указал Белоусов. В результате экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду. <…> СВО могла приблизить начало „революции зарплат“ в России», — подчеркивает Дмитрий Белоусов в своем исследовании под названием: «Как развивалась экономика в 2023 году и в начале 2024 года». Он подытожил, что готовность населения к дешевому труду уже снижается и далее такой спад будет происходить сильнее. Тезисы исследователя приводит РБК. Рабочая группа по вопросам СВО ранее предложила инициативу, согласно которой сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) будет предложено вернуться к работе после СВО, даже если участники получили тяжелые ранения.