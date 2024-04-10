Сотрудников ФСИН хотят допустить к работе после тяжелых ранений на СВО

Рабочая группа по СВО предложила законопроект о возможности сотрудников ФСИН, получивших ранения, вернуться в систему исполнения наказаний после участия в спецоперации. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Сотрудники ФСИН после тяжелых ранений в зоне СВО смогут вернуться к работе в системе исполнения наказаний», — сообщил Турчак. Заявление опубликовано
Он также отметил возможность заключения краткосрочных трудовых контрактов без испытательного срока с ФСИН для сотрудников с воинскими званиями, которые ранее служили в системе исполнения наказаний или других силовых органов. Эти сотрудники смогут быть задействованы для специальных задач в зоне СВО.
Рабочая группа, которая создана по указанию президента РФ Владимира Путина и возглавленная Турчаком, объединила представителей различных структур и партий. Она включает Министерство обороны, лидеров общественных организаций и военных корреспондентов.
Несколько законопроектов уже находятся на рассмотрении в Госдуме, пока некоторые из них проходят процедуру согласования с правительством и фондом «Защитники Отечества». Среди других инициатив, включенных в программу поддержки участников спецопераций и их семей, предусмотрено прекращение кредитных обязательств, обеспечение страховых выплат, поддержка в сфере образования и трудоустройства, а также отдельные меры льгот и программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО.
Ранее Турчак сообщил, что рабочая группа по спецоперации предложила отменить срочную службу для добровольцев, а также приравнять священнослужителей, которые работают в зоне СВО, к волонтерам. Также отдельный пункт посвящен страховым взносам для работодателей.
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