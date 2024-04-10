Сотрудников ФСИН хотят допустить к работе после тяжелых ранений на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, турчак андрей
Андрей Турчак сообщил, что сотрудники ФСИН смогут быть задействованы для специальных задач в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рабочая группа по СВО предложила законопроект о возможности сотрудников ФСИН, получивших ранения, вернуться в систему исполнения наказаний после участия в спецоперации. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сотрудники ФСИН после тяжелых ранений в зоне СВО смогут вернуться к работе в системе исполнения наказаний», — сообщил Турчак. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Он также отметил возможность заключения краткосрочных трудовых контрактов без испытательного срока с ФСИН для сотрудников с воинскими званиями, которые ранее служили в системе исполнения наказаний или других силовых органов. Эти сотрудники смогут быть задействованы для специальных задач в зоне СВО.

Рабочая группа, которая создана по указанию президента РФ Владимира Путина и возглавленная Турчаком, объединила представителей различных структур и партий. Она включает Министерство обороны, лидеров общественных организаций и военных корреспондентов.

Несколько законопроектов уже находятся на рассмотрении в Госдуме, пока некоторые из них проходят процедуру согласования с правительством и фондом «Защитники Отечества». Среди других инициатив, включенных в программу поддержки участников спецопераций и их семей, предусмотрено прекращение кредитных обязательств, обеспечение страховых выплат, поддержка в сфере образования и трудоустройства, а также отдельные меры льгот и программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО.

Ранее Турчак сообщил, что рабочая группа по спецоперации предложила отменить срочную службу для добровольцев, а также приравнять священнослужителей, которые работают в зоне СВО, к волонтерам. Также отдельный пункт посвящен страховым взносам для работодателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочая группа по СВО предложила законопроект о возможности сотрудников ФСИН, получивших ранения, вернуться в систему исполнения наказаний после участия в спецоперации. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Сотрудники ФСИН после тяжелых ранений в зоне СВО смогут вернуться к работе в системе исполнения наказаний», — сообщил Турчак. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он также отметил возможность заключения краткосрочных трудовых контрактов без испытательного срока с ФСИН для сотрудников с воинскими званиями, которые ранее служили в системе исполнения наказаний или других силовых органов. Эти сотрудники смогут быть задействованы для специальных задач в зоне СВО. Рабочая группа, которая создана по указанию президента РФ Владимира Путина и возглавленная Турчаком, объединила представителей различных структур и партий. Она включает Министерство обороны, лидеров общественных организаций и военных корреспондентов. Несколько законопроектов уже находятся на рассмотрении в Госдуме, пока некоторые из них проходят процедуру согласования с правительством и фондом «Защитники Отечества». Среди других инициатив, включенных в программу поддержки участников спецопераций и их семей, предусмотрено прекращение кредитных обязательств, обеспечение страховых выплат, поддержка в сфере образования и трудоустройства, а также отдельные меры льгот и программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО. Ранее Турчак сообщил, что рабочая группа по спецоперации предложила отменить срочную службу для добровольцев, а также приравнять священнослужителей, которые работают в зоне СВО, к волонтерам. Также отдельный пункт посвящен страховым взносам для работодателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...