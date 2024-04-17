В почве и воде ЯНАО нашли новый опасный компонент. Фото

Геоэкологи Ямала совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН определили потоки поступления частиц и волокон микропластика на территорию Салехарда и центральную часть полуострова. Об открытии ученых сообщает telegram-канал «Ямал Арктика».
«Наши геоэкологи совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН исследуют ямальские водоемы и атмосферные осадки на предмет содержания в них частиц микропластика», — сообщает источник. В ходе анализов проб воды из озер и снежного покрова ученые выделили частицы и волокна микропластика.
«Определены потоки его поступления в холодный период года на территорию Салехарда и центральную часть полуострова Ямал», — цитируют авторы канала слова сотрудника сектора геоэкологии Научного Центра изучения Арктики Романа Колесникова. Предполагается дальнейший мониторинг этих частиц.
Изучением микропластика в окружающей среде занимаются по всему миру. Вовлекаясь в биологический круговорот, пластик попадает в организм человека.
Ранее сообщалось, что научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.
На фото: частицы микропластика в снегу и пробах атмосферного осаждения.
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Геоэкологи Ямала совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН определили потоки поступления частиц и волокон микропластика на территорию Салехарда и центральную часть полуострова. Об открытии ученых сообщает telegram-канал «Ямал Арктика». «Наши геоэкологи совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН исследуют ямальские водоемы и атмосферные осадки на предмет содержания в них частиц микропластика», — сообщает источник. В ходе анализов проб воды из озер и снежного покрова ученые выделили частицы и волокна микропластика. «Определены потоки его поступления в холодный период года на территорию Салехарда и центральную часть полуострова Ямал», — цитируют авторы канала слова сотрудника сектора геоэкологии Научного Центра изучения Арктики Романа Колесникова. Предполагается дальнейший мониторинг этих частиц. Изучением микропластика в окружающей среде занимаются по всему миру. Вовлекаясь в биологический круговорот, пластик попадает в организм человека. Ранее сообщалось, что научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.