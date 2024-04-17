В почве и воде ЯНАО нашли новый опасный компонент. Фото

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Ученые Ямала нашли содержание микропластика в экосистемах региона

18 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

В ходе анализов проб воды из озер и снежного покрова ученые выделили частицы и волокна микропластика. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Геоэкологи Ямала совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН определили потоки поступления частиц и волокон микропластика на территорию Салехарда и центральную часть полуострова. Об открытии ученых сообщает telegram-канал «Ямал Арктика». «Наши геоэкологи совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН исследуют ямальские водоемы и атмосферные осадки на предмет содержания в них частиц микропластика», — сообщает источник. В ходе анализов проб воды из озер и снежного покрова ученые выделили частицы и волокна микропластика. «Определены потоки его поступления в холодный период года на территорию Салехарда и центральную часть полуострова Ямал», — цитируют авторы канала слова сотрудника сектора геоэкологии Научного Центра изучения Арктики Романа Колесникова. Предполагается дальнейший мониторинг этих частиц. Изучением микропластика в окружающей среде занимаются по всему миру. Вовлекаясь в биологический круговорот, пластик попадает в организм человека. Ранее сообщалось, что научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения. На фото: частицы микропластика в снегу и пробах атмосферного осаждения. telegram-канал Ямал Арктика . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Геоэкологи Ямала совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН определили потоки поступления частиц и волокон микропластика на территорию Салехарда и центральную часть полуострова. Об открытии ученых сообщает telegram-канал «Ямал Арктика». «Наши геоэкологи совместно с коллегами из Института водных и экологических проблем СО РАН исследуют ямальские водоемы и атмосферные осадки на предмет содержания в них частиц микропластика», — сообщает источник. В ходе анализов проб воды из озер и снежного покрова ученые выделили частицы и волокна микропластика. «Определены потоки его поступления в холодный период года на территорию Салехарда и центральную часть полуострова Ямал», — цитируют авторы канала слова сотрудника сектора геоэкологии Научного Центра изучения Арктики Романа Колесникова. Предполагается дальнейший мониторинг этих частиц. Изучением микропластика в окружающей среде занимаются по всему миру. Вовлекаясь в биологический круговорот, пластик попадает в организм человека. Ранее сообщалось, что научные сотрудники «Центра изучения Арктики» установили высокую концентрацию нефтепродуктов в устье реки Котутаяха. Углеводородное сырье попадает в водоем с территории Восточно-Пякутинского нефтегазоконденсатного месторождения.