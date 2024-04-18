В Роспотребнадзоре рассказали что делать, если вода затопит тюменские кладбища

В Тюменской области чиновникам муниципалитетов и областных департаментов направили памятки о том, как действовать в случае, если паводок затопит кладбища. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
«Надеемся, что такой опасности нет. Но если вдруг будут подтоплены кладбища, то мы уже во все администрации и департаменты разослали памятку о том, как дезинфицировать кладбища, о всех мероприятиях. которые надо будет проводить», — рассказала Галина Шарухо в беседе с URA.RU.
Прокомментировала она и опасность затопления скотомогильников. По словам руководителя управления, те из них, что гипотетически попадают в зону подтопления, заварены и изолированы.
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В Тюменской области чиновникам муниципалитетов и областных департаментов направили памятки о том, как действовать в случае, если паводок затопит кладбища. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. «Надеемся, что такой опасности нет. Но если вдруг будут подтоплены кладбища, то мы уже во все администрации и департаменты разослали памятку о том, как дезинфицировать кладбища, о всех мероприятиях. которые надо будет проводить», — рассказала Галина Шарухо в беседе с URA.RU. Прокомментировала она и опасность затопления скотомогильников. По словам руководителя управления, те из них, что гипотетически попадают в зону подтопления, заварены и изолированы.