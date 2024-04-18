Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке. Видео

18 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Шахин, напавший с ножом на москвича, находится в России без регистрации (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве нелегальный мигрант Шахин зарезал 25-летнего местного жителя Кирилла из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Конфликт между мужчинами произошел во дворе дома на улице Краснодарской, пишет пресс-служба столичной прокуратуры . По данным telegram-канала Shot, Кирилл сделал замечание Шахину, чья Toyota Camry стояла на тротуаре возле подъезда. В ответ мигрант начал кричать и возмущаться из-за того, что якобы не мог уехать из-за мотоцикла Кирилла. Конфликт закончился тем, что Шахин ударил Кирилла ножом и скрылся с места преступления. Кирилл скончался в больнице. Уточняется, что 21-летний Шахин находился в России без регистрации. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы, дело на контроле столичной прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве нелегальный мигрант Шахин зарезал 25-летнего местного жителя Кирилла из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Конфликт между мужчинами произошел во дворе дома на улице Краснодарской, пишет пресс-служба столичной прокуратуры. По данным telegram-канала Shot, Кирилл сделал замечание Шахину, чья Toyota Camry стояла на тротуаре возле подъезда. В ответ мигрант начал кричать и возмущаться из-за того, что якобы не мог уехать из-за мотоцикла Кирилла. Конфликт закончился тем, что Шахин ударил Кирилла ножом и скрылся с места преступления. Кирилл скончался в больнице. Уточняется, что 21-летний Шахин находился в России без регистрации. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы, дело на контроле столичной прокуратуры.