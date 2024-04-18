Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, нож, рука с ножом, преступникнож, перступник
Шахин, напавший с ножом на москвича, находится в России без регистрации (архивное фото) Фото:

В Москве нелегальный мигрант Шахин зарезал 25-летнего местного жителя Кирилла из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Конфликт между мужчинами произошел во дворе дома на улице Краснодарской, пишет пресс-служба столичной прокуратуры. По данным telegram-канала Shot, Кирилл сделал замечание Шахину, чья Toyota Camry стояла на тротуаре возле подъезда. В ответ мигрант начал кричать и возмущаться из-за того, что якобы не мог уехать из-за мотоцикла Кирилла. Конфликт закончился тем, что Шахин ударил Кирилла ножом и скрылся с места преступления. Кирилл скончался в больнице.

Уточняется, что 21-летний Шахин находился в России без регистрации. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы, дело на контроле столичной прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве нелегальный мигрант Шахин зарезал 25-летнего местного жителя Кирилла из-за замечания о неправильной парковке. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Конфликт между мужчинами произошел во дворе дома на улице Краснодарской, пишет пресс-служба столичной прокуратуры. По данным telegram-канала Shot, Кирилл сделал замечание Шахину, чья Toyota Camry стояла на тротуаре возле подъезда. В ответ мигрант начал кричать и возмущаться из-за того, что якобы не мог уехать из-за мотоцикла Кирилла. Конфликт закончился тем, что Шахин ударил Кирилла ножом и скрылся с места преступления. Кирилл скончался в больнице. Уточняется, что 21-летний Шахин находился в России без регистрации. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы, дело на контроле столичной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...