17 апреля 2024

Свердловскую область ждут аномальная жара и заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, дети, фонтан
Вслед за теплыми днями в регион вернется холод Фото:

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара до 29 градусов. Но вслед за ней придут похолодание и даже заморозки. Прогноз опубликован в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».

«В центре внимания синоптиков сегодня черноморский циклон, который поднимается на север к Москве, в субботу доберется до Архангельска. В своей восточной части циклон выносит на Поволжье и Урал жаркий воздух Средиземноморья. В субботу, воскресенье и понедельник 20—22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10-15°, днем 19-24°. 20 апреля — самый жаркий день, 25-29°», — говорится в сообщении.

Однако вслед за жаркими выходными в регион придут похолодание и заморозки. Масса теплого воздуха уйдет в Сибирь, и уже 23—24 апреля в Свердловской области ночью ожидаются заморозки 0,-4°, а днем температура воздуха прогреется всего до 5-10°. «До конца следующей рабочей недели значительного потепления не предполагается», — написали синоптики.

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В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара до 29 градусов. Но вслед за ней придут похолодание и даже заморозки. Прогноз опубликован в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «В центре внимания синоптиков сегодня черноморский циклон, который поднимается на север к Москве, в субботу доберется до Архангельска. В своей восточной части циклон выносит на Поволжье и Урал жаркий воздух Средиземноморья. В субботу, воскресенье и понедельник 20—22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10-15°, днем 19-24°. 20 апреля — самый жаркий день, 25-29°», — говорится в сообщении. Однако вслед за жаркими выходными в регион придут похолодание и заморозки. Масса теплого воздуха уйдет в Сибирь, и уже 23—24 апреля в Свердловской области ночью ожидаются заморозки 0,-4°, а днем температура воздуха прогреется всего до 5-10°. «До конца следующей рабочей недели значительного потепления не предполагается», — написали синоптики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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