Свердловскую область ждут аномальная жара и заморозки

18 апреля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Вслед за теплыми днями в регион вернется холод Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара до 29 градусов. Но вслед за ней придут похолодание и даже заморозки. Прогноз опубликован в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «В центре внимания синоптиков сегодня черноморский циклон, который поднимается на север к Москве, в субботу доберется до Архангельска. В своей восточной части циклон выносит на Поволжье и Урал жаркий воздух Средиземноморья. В субботу, воскресенье и понедельник 20—22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10-15°, днем 19-24°. 20 апреля — самый жаркий день, 25-29°», — говорится в сообщении. Однако вслед за жаркими выходными в регион придут похолодание и заморозки. Масса теплого воздуха уйдет в Сибирь, и уже 23—24 апреля в Свердловской области ночью ожидаются заморозки 0,-4°, а днем температура воздуха прогреется всего до 5-10°. «До конца следующей рабочей недели значительного потепления не предполагается», — написали синоптики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара до 29 градусов. Но вслед за ней придут похолодание и даже заморозки. Прогноз опубликован в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «В центре внимания синоптиков сегодня черноморский циклон, который поднимается на север к Москве, в субботу доберется до Архангельска. В своей восточной части циклон выносит на Поволжье и Урал жаркий воздух Средиземноморья. В субботу, воскресенье и понедельник 20—22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10-15°, днем 19-24°. 20 апреля — самый жаркий день, 25-29°», — говорится в сообщении. Однако вслед за жаркими выходными в регион придут похолодание и заморозки. Масса теплого воздуха уйдет в Сибирь, и уже 23—24 апреля в Свердловской области ночью ожидаются заморозки 0,-4°, а днем температура воздуха прогреется всего до 5-10°. «До конца следующей рабочей недели значительного потепления не предполагается», — написали синоптики.