Курганская Венеция: утопающие фонари набережной и дома по крышу в воде. Фоторепортаж

Курганская набережная и дома все больше погружаются под воду Тобола
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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, эвакуация, половодье, спасатели, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, лодка, стихийное бедствие
Курганцы передвигаются по улицам на лодках Фото:
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В Кургане возросший уровень реки Тобол, погружает в свои воды набережную, которая является излюбленным местом отдыха горожан. Вода заполнила первый уровень набережной, практически поглотив фонари. На одном из участков добровольцы укрепляют дамбу, опасаясь за ее сохранность.

По некоторым улицам затопленных микрорайонов горожане перемещаются на лодках, проводя аналогию с водоканалами Венеции. Уровень Тобола на 16:00 18 апреля составил 977 см. Как 18 апреля выглядит набережная и ее окрестности — в фоторепортаже URA.RU.

Сотрудники патрулируют вдоль набережной Кургана
Сотрудники патрулируют вдоль набережной Кургана
Фото:
Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган
Курганские дачи по крыши в воде
Фото:
Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган
Курганцы с нетерпением ждут, когда вода в Тоболе прекратит повышаться и пойдет на убыль
Фото:
Фонари нижнего яруса набережной утопают в воде Тобола
Фонари нижнего яруса набережной утопают в воде Тобола
Фото:
Волонтеры в Кургане продолжают укреплять дамбу 18 апреля. Вода в Тоболе при этом прирастет каждые два часа
Волонтеры в Кургане продолжают укреплять дамбу 18 апреля. Вода в Тоболе при этом прирастет каждые два часа
Фото:
Волонтеры заготовили сотни новых мешков с глиной, чтобы ремонтировать дамбу
Волонтеры заготовили сотни новых мешков с глиной, чтобы ремонтировать дамбу
Фото:
Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган
Дачи, расположенные на другом берегу от набережной уже по крышу в воде
Фото:
Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган
По части набережной прогуливаются люди
Фото:
Спасатели сушат свои гидрокостюмы
Спасатели сушат свои гидрокостюмы
Фото:
Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область
Курганцы проверяют, что происходит на затопленных участках
Фото:
Вдоль шоссе Тюнина дежурят спасатели
Вдоль шоссе Тюнина дежурят спасатели
Фото:

Все новости о происходящем в Кургане читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU ведет дневник наблюдений за уровнем реки Тобол.

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В Кургане возросший уровень реки Тобол, погружает в свои воды набережную, которая является излюбленным местом отдыха горожан. Вода заполнила первый уровень набережной, практически поглотив фонари. На одном из участков добровольцы укрепляют дамбу, опасаясь за ее сохранность. По некоторым улицам затопленных микрорайонов горожане перемещаются на лодках, проводя аналогию с водоканалами Венеции. Уровень Тобола на 16:00 18 апреля составил 977 см. Как 18 апреля выглядит набережная и ее окрестности — в фоторепортаже URA.RU. Все новости о происходящем в Кургане читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU ведет дневник наблюдений за уровнем реки Тобол.
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© Служба новостей «URA.RU»
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