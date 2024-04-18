В Кургане возросший уровень реки Тобол, погружает в свои воды набережную, которая является излюбленным местом отдыха горожан. Вода заполнила первый уровень набережной, практически поглотив фонари. На одном из участков добровольцы укрепляют дамбу, опасаясь за ее сохранность.
По некоторым улицам затопленных микрорайонов горожане перемещаются на лодках, проводя аналогию с водоканалами Венеции. Уровень Тобола на 16:00 18 апреля составил 977 см. Как 18 апреля выглядит набережная и ее окрестности — в фоторепортаже URA.RU.
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В Кургане возросший уровень реки Тобол, погружает в свои воды набережную, которая является излюбленным местом отдыха горожан. Вода заполнила первый уровень набережной, практически поглотив фонари. На одном из участков добровольцы укрепляют дамбу, опасаясь за ее сохранность. По некоторым улицам затопленных микрорайонов горожане перемещаются на лодках, проводя аналогию с водоканалами Венеции. Уровень Тобола на 16:00 18 апреля составил 977 см. Как 18 апреля выглядит набережная и ее окрестности — в фоторепортаже URA.RU. Все новости о происходящем в Кургане читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU ведет дневник наблюдений за уровнем реки Тобол.