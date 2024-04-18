Курганская Венеция: утопающие фонари набережной и дома по крышу в воде. Фоторепортаж

Курганская набережная и дома все больше погружаются под воду Тобола

18 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Курганцы передвигаются по улицам на лодках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане возросший уровень реки Тобол, погружает в свои воды набережную, которая является излюбленным местом отдыха горожан. Вода заполнила первый уровень набережной, практически поглотив фонари. На одном из участков добровольцы укрепляют дамбу, опасаясь за ее сохранность. По некоторым улицам затопленных микрорайонов горожане перемещаются на лодках, проводя аналогию с водоканалами Венеции. Уровень Тобола на 16:00 18 апреля составил 977 см. Как 18 апреля выглядит набережная и ее окрестности — в фоторепортаже URA.RU. Сотрудники патрулируют вдоль набережной Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские дачи по крыши в воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцы с нетерпением ждут, когда вода в Тоболе прекратит повышаться и пойдет на убыль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фонари нижнего яруса набережной утопают в воде Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волонтеры в Кургане продолжают укреплять дамбу 18 апреля. Вода в Тоболе при этом прирастет каждые два часа Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Волонтеры заготовили сотни новых мешков с глиной, чтобы ремонтировать дамбу Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Дачи, расположенные на другом берегу от набережной уже по крышу в воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По части набережной прогуливаются люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели сушат свои гидрокостюмы Фото: Елена Мальцева © URA.RU Курганцы проверяют, что происходит на затопленных участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вдоль шоссе Тюнина дежурят спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все новости о происходящем в Кургане читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU ведет дневник наблюдений за уровнем реки Тобол. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане возросший уровень реки Тобол, погружает в свои воды набережную, которая является излюбленным местом отдыха горожан. Вода заполнила первый уровень набережной, практически поглотив фонари. На одном из участков добровольцы укрепляют дамбу, опасаясь за ее сохранность. По некоторым улицам затопленных микрорайонов горожане перемещаются на лодках, проводя аналогию с водоканалами Венеции. Уровень Тобола на 16:00 18 апреля составил 977 см. Как 18 апреля выглядит набережная и ее окрестности — в фоторепортаже URA.RU. Все новости о происходящем в Кургане читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU ведет дневник наблюдений за уровнем реки Тобол.