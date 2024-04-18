В челябинском озере из-за паводка погибла рыба

Сотни карасей оказались на поле после перелива дамбы
новость из сюжетаПаводок в Челябинской области весной 2024 года
В озере Чеголок Челябинской области от перелива дамбы погибла рыба. Сотни карасей остались на мелководье в Полтавском сельском поселении.
«От перелива дамбы погибла рыба. Произошла экологическая трагедия в Полтавском сельском поселении на озере Чеголок», — сообщает издание «Картновости».
Видео с погибшими карасями поделился местный житель. На кадрах показано, как по полю, подтопленном водой, разбросаны трупы рыбы. Вода при этом уже частично ушла с участка.
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