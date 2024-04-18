В челябинском озере из-за паводка погибла рыба

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Сотни карасей оказались на поле после перелива дамбы Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В озере Чеголок Челябинской области от перелива дамбы погибла рыба. Сотни карасей остались на мелководье в Полтавском сельском поселении.

«От перелива дамбы погибла рыба. Произошла экологическая трагедия в Полтавском сельском поселении на озере Чеголок», — сообщает издание «Картновости».

Видео с погибшими карасями поделился местный житель. На кадрах показано, как по полю, подтопленном водой, разбросаны трупы рыбы. Вода при этом уже частично ушла с участка.

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В озере Чеголок Челябинской области от перелива дамбы погибла рыба. Сотни карасей остались на мелководье в Полтавском сельском поселении. «От перелива дамбы погибла рыба. Произошла экологическая трагедия в Полтавском сельском поселении на озере Чеголок», — сообщает издание «Картновости». Видео с погибшими карасями поделился местный житель. На кадрах показано, как по полю, подтопленном водой, разбросаны трупы рыбы. Вода при этом уже частично ушла с участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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