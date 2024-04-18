Тюменец лишился паспорта в отделении банка

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Избирательный участок в СИЗО 1. Курган, паспорт, избирателный участок, сизо1 курган, выборы 2024
У жителя тюмени отняли паспорт в банке Фото:

У жителя Тюмени Игоря Кузякина забрали паспорт в отделении банка Ак Барс. Об этом он сообщил URA.RU.

«Работники банка Ак Барс по адресу Тюмень, ул. Холодильная дом 114 попросили паспорт для проведения операции и до сих пор его не отдают. У меня такое в первый раз! Требовал отдать паспорт, сотрудники меня игнорировали. Прождал в офисе до закрытия, но паспорт мне так и не отдали», — рассказал агентству Кузякин.

В Ак Барс URA.RU сообщили, что Кузякин сам не дождался возвращения паспорта и ушел. Так же добавили, что от клиента было обращение, которое в настоящий момент закрыто. Клиент на звонки не отвечает. Кузякин обратился в прокуратуру и полицию. Паспорт он не может получить уже на протяжении двух недель.

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У жителя Тюмени Игоря Кузякина забрали паспорт в отделении банка Ак Барс. Об этом он сообщил URA.RU. «Работники банка Ак Барс по адресу Тюмень, ул. Холодильная дом 114 попросили паспорт для проведения операции и до сих пор его не отдают. У меня такое в первый раз! Требовал отдать паспорт, сотрудники меня игнорировали. Прождал в офисе до закрытия, но паспорт мне так и не отдали», — рассказал агентству Кузякин. В Ак Барс URA.RU сообщили, что Кузякин сам не дождался возвращения паспорта и ушел. Так же добавили, что от клиента было обращение, которое в настоящий момент закрыто. Клиент на звонки не отвечает. Кузякин обратился в прокуратуру и полицию. Паспорт он не может получить уже на протяжении двух недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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