Тюменец лишился паспорта в отделении банка

18 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

У жителя тюмени отняли паспорт в банке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителя Тюмени Игоря Кузякина забрали паспорт в отделении банка Ак Барс. Об этом он сообщил URA.RU. «Работники банка Ак Барс по адресу Тюмень, ул. Холодильная дом 114 попросили паспорт для проведения операции и до сих пор его не отдают. У меня такое в первый раз! Требовал отдать паспорт, сотрудники меня игнорировали. Прождал в офисе до закрытия, но паспорт мне так и не отдали», — рассказал агентству Кузякин. В Ак Барс URA.RU сообщили, что Кузякин сам не дождался возвращения паспорта и ушел. Так же добавили, что от клиента было обращение, которое в настоящий момент закрыто. Клиент на звонки не отвечает. Кузякин обратился в прокуратуру и полицию. Паспорт он не может получить уже на протяжении двух недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителя Тюмени Игоря Кузякина забрали паспорт в отделении банка Ак Барс. Об этом он сообщил URA.RU. «Работники банка Ак Барс по адресу Тюмень, ул. Холодильная дом 114 попросили паспорт для проведения операции и до сих пор его не отдают. У меня такое в первый раз! Требовал отдать паспорт, сотрудники меня игнорировали. Прождал в офисе до закрытия, но паспорт мне так и не отдали», — рассказал агентству Кузякин. В Ак Барс URA.RU сообщили, что Кузякин сам не дождался возвращения паспорта и ушел. Так же добавили, что от клиента было обращение, которое в настоящий момент закрыто. Клиент на звонки не отвечает. Кузякин обратился в прокуратуру и полицию. Паспорт он не может получить уже на протяжении двух недель.