Власти Екатеринбурга считают, что дороги портят горожане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, благодаткова тамара
По мнению Тамары Благодатковой, горожане сами портят городское имущество Фото:

Причина, по которой в пешеходных пространствах Екатеринбурга много проблемных мест (шатающиеся канализационные люки, раскопанные столбы, трещины на асфальте), — небрежность горожан. Об этом заявила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова во время разговора с журналистами, передает корреспондент URA.RU

«Участок улицы 8 Марта, от улицы Радищева до улицы Куйбышева, в этом году мы взяли в ремонт. Участок давно не ремонтировался. <…> Тут очень много всего. Кто-то окопал [столб], это [сделали] люди, которые не любят свой город», — сказала Благодаткова.

По ее словам, проблемные участки также были обнаружены на улице Куйбышева и Белинского. Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что горожане должны бережнее относиться к городу. По его словам, людям нелогично портить место, где они живут.

В середине тротуара есть металлические вставки, мешающие велосипедистам
В середине тротуара есть металлические вставки, мешающие велосипедистам
Люк шатается под ногами екатеринбуржцев
Люк шатается под ногами екатеринбуржцев
Ночью неизвестные попытались выкопать фонарный столб на улице Куйбышева
Ночью неизвестные попытались выкопать фонарный столб на улице Куйбышева
Еще один расшатанный люк в Екатеринбурге
Еще один расшатанный люк в Екатеринбурге

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причина, по которой в пешеходных пространствах Екатеринбурга много проблемных мест (шатающиеся канализационные люки, раскопанные столбы, трещины на асфальте), — небрежность горожан. Об этом заявила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова во время разговора с журналистами, передает корреспондент URA.RU «Участок улицы 8 Марта, от улицы Радищева до улицы Куйбышева, в этом году мы взяли в ремонт. Участок давно не ремонтировался. <…> Тут очень много всего. Кто-то окопал [столб], это [сделали] люди, которые не любят свой город», — сказала Благодаткова. По ее словам, проблемные участки также были обнаружены на улице Куйбышева и Белинского. Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что горожане должны бережнее относиться к городу. По его словам, людям нелогично портить место, где они живут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...