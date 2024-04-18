Власти Екатеринбурга считают, что дороги портят горожане. Фото

18 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

По мнению Тамары Благодатковой, горожане сами портят городское имущество Фото: Илья Московец © URA.RU Причина, по которой в пешеходных пространствах Екатеринбурга много проблемных мест (шатающиеся канализационные люки, раскопанные столбы, трещины на асфальте), — небрежность горожан. Об этом заявила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова во время разговора с журналистами, передает корреспондент URA.RU «Участок улицы 8 Марта, от улицы Радищева до улицы Куйбышева, в этом году мы взяли в ремонт. Участок давно не ремонтировался. <…> Тут очень много всего. Кто-то окопал [столб], это [сделали] люди, которые не любят свой город», — сказала Благодаткова. По ее словам, проблемные участки также были обнаружены на улице Куйбышева и Белинского. Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что горожане должны бережнее относиться к городу. По его словам, людям нелогично портить место, где они живут. В середине тротуара есть металлические вставки, мешающие велосипедистам Дарья Козлова URA.RU Люк шатается под ногами екатеринбуржцев Дарья Козлова URA.RU Ночью неизвестные попытались выкопать фонарный столб на улице Куйбышева Дарья Козлова URA.RU Еще один расшатанный люк в Екатеринбурге Дарья Козлова URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причина, по которой в пешеходных пространствах Екатеринбурга много проблемных мест (шатающиеся канализационные люки, раскопанные столбы, трещины на асфальте), — небрежность горожан. Об этом заявила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова во время разговора с журналистами, передает корреспондент URA.RU «Участок улицы 8 Марта, от улицы Радищева до улицы Куйбышева, в этом году мы взяли в ремонт. Участок давно не ремонтировался. <…> Тут очень много всего. Кто-то окопал [столб], это [сделали] люди, которые не любят свой город», — сказала Благодаткова. По ее словам, проблемные участки также были обнаружены на улице Куйбышева и Белинского. Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что горожане должны бережнее относиться к городу. По его словам, людям нелогично портить место, где они живут.