После вмешательства замгенпрокурора РФ мэру Челябинска внесено представление

После вмешательства заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева в ситуацию, связанную с затоплением канализационными стоками подвалов домов в Ленинском и Советском районах Челябинска, главе города Наталье Котовой внесено представление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«По поручению Зайцева прокуратурой проверена информация о затоплении канализационными водами подвалов многоквартирных домов Ленинского и Советского районов. Были проанализированы причины аварийных ситуаций. В прокуратуре города провели спецсовещания, по итогам которого проработана „дорожная карта“ по исправлению складывающейся ситуации, главе Челябинска внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что для исправления ситуации были заключены договоры подряда на очистку наружных сетей водоотведения. Это позволило стабилизировать обстановку в сфере водоотведения и ликвидировать аварийные ситуации в 200 многоквартирных домах города.
«Кроме того, ресурсоснабжающей организацией приняты меры организационного характера для своевременной отработки заявок по фактам затопления, по увеличению заработной платы работникам, заключены три договора с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по промывке системы водоотведения. Также был назначен новый руководитель диспетчерской службы Ленинского района», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
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