В Кремле высказались о всплеске домашнего насилия после начала СВО

Песков: Путину не докладывали о всплеске домашнего насилия после начала СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков не согласился с утверждением, что после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия Фото:

Коллегия МВД России не видит обострения ситуации с домашним насилием после начала спецоперации на Украине, потому не докладывала об этом президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Недавно президент Путин принимал участие в коллегии МВД, и среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, что якобы после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия.

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Коллегия МВД России не видит обострения ситуации с домашним насилием после начала спецоперации на Украине, потому не докладывала об этом президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Недавно президент Путин принимал участие в коллегии МВД, и среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, что якобы после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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