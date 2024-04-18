В Кремле высказались о всплеске домашнего насилия после начала СВО

Песков не согласился с утверждением, что после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия
Коллегия МВД России не видит обострения ситуации с домашним насилием после начала спецоперации на Украине, потому не докладывала об этом президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Недавно президент Путин принимал участие в коллегии МВД, и среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, что якобы после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия.
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