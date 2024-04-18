В Кремле высказались о всплеске домашнего насилия после начала СВО

Песков: Путину не докладывали о всплеске домашнего насилия после начала СВО

18 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Песков не согласился с утверждением, что после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коллегия МВД России не видит обострения ситуации с домашним насилием после начала спецоперации на Украине, потому не докладывала об этом президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Недавно президент Путин принимал участие в коллегии МВД, и среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, что якобы после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллегия МВД России не видит обострения ситуации с домашним насилием после начала спецоперации на Украине, потому не докладывала об этом президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Недавно президент Путин принимал участие в коллегии МВД, и среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, что якобы после начала СВО произошел всплеск домашнего насилия.