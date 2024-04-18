Власти Челябинска обратились к взрослым после падения ребенка из окна

Мэрия Челябинска попросила горожан не оставлять детей без присмотра у окон
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Жителей просят не оставлять маленьких детей у открытых окон без присмотра Фото:

Мэрия Челябинска выступила с обращением к взрослым после падения ребенка из окна 17 апреля в Южноуральске. Жителям напомнили о важности закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра

«Открывая окно или балкон, убедитесь, что ваш ребенок будет в безопасности. Буквально вчера в Южноуральске из окна второго этажа выпал маленький ребенок. Он выжил и сейчас находится в больнице. Не оставляйте маленьких детей без присмотра у открытого окна», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Администрация города также попросила провести беседы со старшими детьми. Родителям посоветовали научить школьников правилам безопасности.

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Мэрия Челябинска выступила с обращением к взрослым после падения ребенка из окна 17 апреля в Южноуральске. Жителям напомнили о важности закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра «Открывая окно или балкон, убедитесь, что ваш ребенок будет в безопасности. Буквально вчера в Южноуральске из окна второго этажа выпал маленький ребенок. Он выжил и сейчас находится в больнице. Не оставляйте маленьких детей без присмотра у открытого окна», — сообщили в telegram-канале мэрии. Администрация города также попросила провести беседы со старшими детьми. Родителям посоветовали научить школьников правилам безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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