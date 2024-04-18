Власти Челябинска обратились к взрослым после падения ребенка из окна

Мэрия Челябинска выступила с обращением к взрослым после падения ребенка из окна 17 апреля в Южноуральске. Жителям напомнили о важности закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра
«Открывая окно или балкон, убедитесь, что ваш ребенок будет в безопасности. Буквально вчера в Южноуральске из окна второго этажа выпал маленький ребенок. Он выжил и сейчас находится в больнице. Не оставляйте маленьких детей без присмотра у открытого окна», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Администрация города также попросила провести беседы со старшими детьми. Родителям посоветовали научить школьников правилам безопасности.
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