Россия и Таджикистан провели учения по уничтожению террористов

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ "Шторм-2018". Челябинская область, военные, оружие, спецназ
РФ и Таджикистан отработали применение вооруженных сил по уничтожению террористов Фото:

Россия и Таджикистан организовали учения по борьбе с терроризмом. Совместные мероприятия прошли в горно-пустынном районе «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана.

«Совместное двухстороннее учение ВС РФ и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне „Харб-Майдон“ в Хатлонской области. В ходе учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что учения проходили с 15 по 18 апреля 2024 года. Во время военных маневров была проведена подготовка подразделений к выполнению поставленных задач в сложных условиях горной местности, заключили в Минобороны.

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Россия и Таджикистан организовали учения по борьбе с терроризмом. Совместные мероприятия прошли в горно-пустынном районе «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана. «Совместное двухстороннее учение ВС РФ и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне „Харб-Майдон“ в Хатлонской области. В ходе учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что учения проходили с 15 по 18 апреля 2024 года. Во время военных маневров была проведена подготовка подразделений к выполнению поставленных задач в сложных условиях горной местности, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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