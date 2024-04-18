Армия и оружие Россия и Таджикистан провели учения по уничтожению террористов 18 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 + РФ и Таджикистан отработали применение вооруженных сил по уничтожению террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия и Таджикистан организовали учения по борьбе с терроризмом. Совместные мероприятия прошли в горно-пустынном районе «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана. «Совместное двухстороннее учение ВС РФ и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне „Харб-Майдон“ в Хатлонской области. В ходе учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что учения проходили с 15 по 18 апреля 2024 года. Во время военных маневров была проведена подготовка подразделений к выполнению поставленных задач в сложных условиях горной местности, заключили в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия и Таджикистан организовали учения по борьбе с терроризмом. Совместные мероприятия прошли в горно-пустынном районе «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана. «Совместное двухстороннее учение ВС РФ и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне „Харб-Майдон“ в Хатлонской области. В ходе учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что учения проходили с 15 по 18 апреля 2024 года. Во время военных маневров была проведена подготовка подразделений к выполнению поставленных задач в сложных условиях горной местности, заключили в Минобороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям