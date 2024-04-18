Россия и Таджикистан провели учения по уничтожению террористов

Россия и Таджикистан организовали учения по борьбе с терроризмом. Совместные мероприятия прошли в горно-пустынном районе «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана.
«Совместное двухстороннее учение ВС РФ и Республики Таджикистан завершилось на горно-пустынном полигоне „Харб-Майдон“ в Хатлонской области. В ходе учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения вооруженных сил по уничтожению террористических бандформирований», —
Там добавили, что учения проходили с 15 по 18 апреля 2024 года. Во время военных маневров была проведена подготовка подразделений к выполнению поставленных задач в сложных условиях горной местности, заключили в Минобороны.
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