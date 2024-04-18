У Ани Лорак умер отец

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, лорак ани
Ани Лорак не рассказала, от чего умер отец Фото:

Скончался отец певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) журналист Мирослав Куек. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

«Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — отметила Лорак в своем личном блоге. Причину трагедии она не указала.

Неравнодушные соболезнуют артистке в комментариях под ее постом. Пользователи социальных сетей желают ей пережить это горе.

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Скончался отец певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) журналист Мирослав Куек. Об этом артистка сообщила в социальных сетях. «Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — отметила Лорак в своем личном блоге. Причину трагедии она не указала. Неравнодушные соболезнуют артистке в комментариях под ее постом. Пользователи социальных сетей желают ей пережить это горе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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