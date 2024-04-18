У Ани Лорак умер отец

Ани Лорак не рассказала, от чего умер отец
Скончался отец певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) журналист Мирослав Куек. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.
«Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — отметила Лорак в своем личном блоге. Причину трагедии она не указала.
Неравнодушные соболезнуют артистке в комментариях под ее постом. Пользователи социальных сетей желают ей пережить это горе.
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