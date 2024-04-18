Происшествия У Ани Лорак умер отец 18 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 + Ани Лорак не рассказала, от чего умер отец Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скончался отец певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) журналист Мирослав Куек. Об этом артистка сообщила в социальных сетях. «Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — отметила Лорак в своем личном блоге. Причину трагедии она не указала. Неравнодушные соболезнуют артистке в комментариях под ее постом. Пользователи социальных сетей желают ей пережить это горе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Скончался отец певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) журналист Мирослав Куек. Об этом артистка сообщила в социальных сетях. «Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — отметила Лорак в своем личном блоге. Причину трагедии она не указала. Неравнодушные соболезнуют артистке в комментариях под ее постом. Пользователи социальных сетей желают ей пережить это горе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям