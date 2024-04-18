ЦБ запустит видеоидентификацию клиентов банков

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Видеоидентификация клиентов банков запустится в рамках экспериментального правого режима, заявили в ЦБ Фото:

Центральный банк (ЦБ) РФ планирует внедрить новую технологию видеоидентификации клиентов банков. Об этом рассказали в ЦБ.

«ЦБ в этом году планирует запустить видеоидентификацию клиентов банков», — передает сообщение регулятора ТАСС. Там добавили, что это предполагается сделать в рамках экспериментального правового режима.

ЦБ проведет тестирование новых банкоматов для видеоидентификации клиентов. Компания поставщик и производитель банкоматов BFS обратилась к ЦБ с предложением протестировать данную технологию.

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Центральный банк (ЦБ) РФ планирует внедрить новую технологию видеоидентификации клиентов банков. Об этом рассказали в ЦБ. «ЦБ в этом году планирует запустить видеоидентификацию клиентов банков», — передает сообщение регулятора ТАСС. Там добавили, что это предполагается сделать в рамках экспериментального правового режима. ЦБ проведет тестирование новых банкоматов для видеоидентификации клиентов. Компания поставщик и производитель банкоматов BFS обратилась к ЦБ с предложением протестировать данную технологию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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