ЦБ запустит видеоидентификацию клиентов банков

Видеоидентификация клиентов банков запустится в рамках экспериментального правого режима, заявили в ЦБ
Центральный банк (ЦБ) РФ планирует внедрить новую технологию видеоидентификации клиентов банков. Об этом рассказали в ЦБ.
«ЦБ в этом году планирует запустить видеоидентификацию клиентов банков», — передает сообщение регулятора ТАСС. Там добавили, что это предполагается сделать в рамках экспериментального правового режима.
ЦБ проведет тестирование новых банкоматов для видеоидентификации клиентов. Компания поставщик и производитель банкоматов BFS обратилась к ЦБ с предложением протестировать данную технологию.
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