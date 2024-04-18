Общество ЦБ запустит видеоидентификацию клиентов банков 18 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 + Видеоидентификация клиентов банков запустится в рамках экспериментального правого режима, заявили в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк (ЦБ) РФ планирует внедрить новую технологию видеоидентификации клиентов банков. Об этом рассказали в ЦБ. «ЦБ в этом году планирует запустить видеоидентификацию клиентов банков», — передает сообщение регулятора ТАСС. Там добавили, что это предполагается сделать в рамках экспериментального правового режима. ЦБ проведет тестирование новых банкоматов для видеоидентификации клиентов. Компания поставщик и производитель банкоматов BFS обратилась к ЦБ с предложением протестировать данную технологию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Центральный банк (ЦБ) РФ планирует внедрить новую технологию видеоидентификации клиентов банков. Об этом рассказали в ЦБ. «ЦБ в этом году планирует запустить видеоидентификацию клиентов банков», — передает сообщение регулятора ТАСС. Там добавили, что это предполагается сделать в рамках экспериментального правового режима. ЦБ проведет тестирование новых банкоматов для видеоидентификации клиентов. Компания поставщик и производитель банкоматов BFS обратилась к ЦБ с предложением протестировать данную технологию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям