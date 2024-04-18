В мае увеличится количество авиарейсов из Перми в Анталью

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе
Новые чартеры полетят в конце мая Фото:

Дополнительные рейсы из перми в турецкую Анталью появятся в мае. Чартеры планируют запустить туроператоры Anex и FUN & SUN.

«Туроператоры Anex и FUN & SUN планируют запустить дополнительные чартерные рейсы на турецкий курорт Анталья. Перевозчиком выступит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Первые вылеты состоятся в конце месяца — 24 и 27 мая. Продлится полетная программа до конца октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который состоится 21 апреля.

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Дополнительные рейсы из перми в турецкую Анталью появятся в мае. Чартеры планируют запустить туроператоры Anex и FUN & SUN. «Туроператоры Anex и FUN & SUN планируют запустить дополнительные чартерные рейсы на турецкий курорт Анталья. Перевозчиком выступит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — пишет «Коммерсант Прикамье». Первые вылеты состоятся в конце месяца — 24 и 27 мая. Продлится полетная программа до конца октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который состоится 21 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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