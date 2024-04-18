В мае увеличится количество авиарейсов из Перми в Анталью

Новые чартеры полетят в конце мая
Дополнительные рейсы из перми в турецкую Анталью появятся в мае. Чартеры планируют запустить туроператоры Anex и FUN & SUN.
«Туроператоры Anex и FUN & SUN планируют запустить дополнительные чартерные рейсы на турецкий курорт Анталья. Перевозчиком выступит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Первые вылеты состоятся в конце месяца — 24 и 27 мая. Продлится полетная программа до конца октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который состоится 21 апреля.
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