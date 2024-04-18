В мае увеличится количество авиарейсов из Перми в Анталью

18 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Новые чартеры полетят в конце мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дополнительные рейсы из перми в турецкую Анталью появятся в мае. Чартеры планируют запустить туроператоры Anex и FUN & SUN. «Туроператоры Anex и FUN & SUN планируют запустить дополнительные чартерные рейсы на турецкий курорт Анталья. Перевозчиком выступит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — пишет «Коммерсант Прикамье». Первые вылеты состоятся в конце месяца — 24 и 27 мая. Продлится полетная программа до конца октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который состоится 21 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дополнительные рейсы из перми в турецкую Анталью появятся в мае. Чартеры планируют запустить туроператоры Anex и FUN & SUN. «Туроператоры Anex и FUN & SUN планируют запустить дополнительные чартерные рейсы на турецкий курорт Анталья. Перевозчиком выступит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — пишет «Коммерсант Прикамье». Первые вылеты состоятся в конце месяца — 24 и 27 мая. Продлится полетная программа до конца октября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки раскупили все билеты на первый рейс из аэропорта «Больше Савино» в Анталью, который состоится 21 апреля.