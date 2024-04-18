В Озерске Челябинской области пожилая женщина развела в квартире крыс, думая, что это карликовые мангусты. На зловонный запах и грызунов пожаловались соседи.
«Это мангусты. Я сама страдаю от них, они мне всю одежду порвали. Их много, а было десять», — сообщила пенсионерка участковому во время обследования квартиры. Видео появилось в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
Жильцы дома на проспекте Маркса жалуются на квартиру, кишащую крысами, с декабря 2023 года. Тогда бабушка заявила соседям, что «мангустов» должна проверить зоологическая полиция. Когда жильцы начали уверять старушку, что такого ведомства не существует, она сообщила, что грызунов скоро заберут.
В апреле 2024 года к женщине с обследованием квартиры приехала комиссия. Согласно видео, в жилье пенсионерки антисанитария. Грызуны бегают по пустым пластиковым бутылкам, опилкам, оставшимся от мебели, и мусору.
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