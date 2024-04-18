Челябинская пенсионерка развела в квартире крыс, думая, что это мангусты. Видео

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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Стая крыс живет в квартире челябинской пенсионерки с 2023 года Фото:

В Озерске Челябинской области пожилая женщина развела в квартире крыс, думая, что это карликовые мангусты. На зловонный запах и грызунов пожаловались соседи.

«Это мангусты. Я сама страдаю от них, они мне всю одежду порвали. Их много, а было десять», — сообщила пенсионерка участковому во время обследования квартиры. Видео появилось в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы дома на проспекте Маркса жалуются на квартиру, кишащую крысами, с декабря 2023 года. Тогда бабушка заявила соседям, что «мангустов» должна проверить зоологическая полиция. Когда жильцы начали уверять старушку, что такого ведомства не существует, она сообщила, что грызунов скоро заберут.

В апреле 2024 года к женщине с обследованием квартиры приехала комиссия. Согласно видео, в жилье пенсионерки антисанитария. Грызуны бегают по пустым пластиковым бутылкам, опилкам, оставшимся от мебели, и мусору.

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В Озерске Челябинской области пожилая женщина развела в квартире крыс, думая, что это карликовые мангусты. На зловонный запах и грызунов пожаловались соседи. «Это мангусты. Я сама страдаю от них, они мне всю одежду порвали. Их много, а было десять», — сообщила пенсионерка участковому во время обследования квартиры. Видео появилось в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы дома на проспекте Маркса жалуются на квартиру, кишащую крысами, с декабря 2023 года. Тогда бабушка заявила соседям, что «мангустов» должна проверить зоологическая полиция. Когда жильцы начали уверять старушку, что такого ведомства не существует, она сообщила, что грызунов скоро заберут. В апреле 2024 года к женщине с обследованием квартиры приехала комиссия. Согласно видео, в жилье пенсионерки антисанитария. Грызуны бегают по пустым пластиковым бутылкам, опилкам, оставшимся от мебели, и мусору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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