Ростех потратит 70 млрд на развитие оборонных заводов в Татарстане

18 апреля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

В Татарстане будут обновлять и расширять производственные мощности предприятий Ростеха Фото: Владимир Андреев © URA.RU На расширение оборонных предприятий Ростеха в Татарстане направили 70 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в telegram-канале. «Объем инвестиций в обновление и расширение производственных мощностей составляет 70 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Ростеха . Отмечается, что модернизация поможет заводам нарастить производство в несколько раз. Там же сообщили, что ряд оборонных предприятий в Татарстане посетил Бекхан Оздоев. Он занимает должность индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха. По словам Оздоева, только на Казанском пороховом заводе реконструируют 40 объектов. Он также отметил, что в эксплуатацию вводят сотни единиц оборудования и создают новые рабочие места на высокотехнологичных фабриках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На расширение оборонных предприятий Ростеха в Татарстане направили 70 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в telegram-канале. «Объем инвестиций в обновление и расширение производственных мощностей составляет 70 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Ростеха. Отмечается, что модернизация поможет заводам нарастить производство в несколько раз. Там же сообщили, что ряд оборонных предприятий в Татарстане посетил Бекхан Оздоев. Он занимает должность индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха. По словам Оздоева, только на Казанском пороховом заводе реконструируют 40 объектов. Он также отметил, что в эксплуатацию вводят сотни единиц оборудования и создают новые рабочие места на высокотехнологичных фабриках.