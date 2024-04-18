Ростех потратит 70 млрд на развитие оборонных заводов в Татарстане

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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
В Татарстане будут обновлять и расширять производственные мощности предприятий Ростеха Фото:

На расширение оборонных предприятий Ростеха в Татарстане направили 70 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в telegram-канале.

«Объем инвестиций в обновление и расширение производственных мощностей составляет 70 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Ростеха. Отмечается, что модернизация поможет заводам нарастить производство в несколько раз.

Там же сообщили, что ряд оборонных предприятий в Татарстане посетил Бекхан Оздоев. Он занимает должность индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха.

По словам Оздоева, только на Казанском пороховом заводе реконструируют 40 объектов. Он также отметил, что в эксплуатацию вводят сотни единиц оборудования и создают новые рабочие места на высокотехнологичных фабриках.

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На расширение оборонных предприятий Ростеха в Татарстане направили 70 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в telegram-канале. «Объем инвестиций в обновление и расширение производственных мощностей составляет 70 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Ростеха. Отмечается, что модернизация поможет заводам нарастить производство в несколько раз. Там же сообщили, что ряд оборонных предприятий в Татарстане посетил Бекхан Оздоев. Он занимает должность индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха. По словам Оздоева, только на Казанском пороховом заводе реконструируют 40 объектов. Он также отметил, что в эксплуатацию вводят сотни единиц оборудования и создают новые рабочие места на высокотехнологичных фабриках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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