В Пермском крае власти ограничат движение автотранспорта в майские каникулы

Движение автотранспорта в Березниках ограничат 9, 10 и 12 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городах Березники и Соликамск Пермского края вводятся временные ограничения на движение автотранспорта в период майских праздников. Это связано с проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация отражена в постановлениях, которые опубликованы на сайте администраций муниципалитетов.

«Временно ограничить движение автотранспортных средств 09 мая 2024 года», — сказано в постановлении мэрии Соликамска. Ограничение начнет действовать с 9:30 до 23:00 часов на проспекте Строителей, Соликамском шоссе, улице Коминтерна и на Воскресенской площади.

В Березниках движение транспортных средств временно приостановят 10 и 12 мая на период проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 Мая. Ограничение затронет улицы Свободы, Елькина, Юбилейную, Карла Маркса, проспекты Советский и Ленина.