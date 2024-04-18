В Пермском крае власти ограничат движение автотранспорта в майские каникулы

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт, жби, путепровод жби
Движение автотранспорта в Березниках ограничат 9, 10 и 12 мая Фото:

В городах Березники и Соликамск Пермского края вводятся временные ограничения на движение автотранспорта в период майских праздников. Это связано с проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация отражена в постановлениях, которые опубликованы на сайте администраций муниципалитетов.

«Временно ограничить движение автотранспортных средств 09 мая 2024 года», — сказано в постановлении мэрии Соликамска. Ограничение начнет действовать с 9:30 до 23:00 часов на проспекте Строителей, Соликамском шоссе, улице Коминтерна и на Воскресенской площади.

В Березниках движение транспортных средств временно приостановят 10 и 12 мая на период проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 Мая. Ограничение затронет улицы Свободы, Елькина, Юбилейную, Карла Маркса, проспекты Советский и Ленина.

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В городах Березники и Соликамск Пермского края вводятся временные ограничения на движение автотранспорта в период майских праздников. Это связано с проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы. Информация отражена в постановлениях, которые опубликованы на сайте администраций муниципалитетов. «Временно ограничить движение автотранспортных средств 09 мая 2024 года», — сказано в постановлении мэрии Соликамска. Ограничение начнет действовать с 9:30 до 23:00 часов на проспекте Строителей, Соликамском шоссе, улице Коминтерна и на Воскресенской площади. В Березниках движение транспортных средств временно приостановят 10 и 12 мая на период проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 Мая. Ограничение затронет улицы Свободы, Елькина, Юбилейную, Карла Маркса, проспекты Советский и Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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