У свердловского бойца СВО в онлайн-банке украли выплаты по ранению

В Екатеринбурге у солдата, который получил ранение на спецоперации и сейчас находится в отпуске, неизвестные похитили деньги. Это было сделано через приложение «Сбербанка» в телефоне, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Мужчина в феврале оформил банковскую карту „Сбербанка“, чтобы получить выплаты по ранению, полученному в зоне СВО. Он привязал карту к своему абонентскому номеру и установил в телефоне приложение банка онлайн. СМС-уведомления он не подключал и не отслеживал баланс на своей карте», — рассказал собеседник агентства.
Однако в начале апреля мужчина все же заметил в своем приложении, что 6 числа у него несколько раз были списаны деньги за операции, которые он не совершал. Обнаружил он и смс, что в его интернет-банк был совершен вход с другого устройства.
Солдат обратился на горячую линию и заблокировал карту. Потом получил в банке новую и снова привязал к своему номеру телефона. Вскоре военнослужащий опять обнаружил, что кто-то тратит его деньги в приложении.
«Мужчина позвонил на горячую линию „МТС“, где ему сообщили, что его абонентский номер зарегистрирован на другого человека, и что данный дубликат сим-карты действует всего 102 дня. Общий ущерб составил 56 тысяч рублей», — сказал инсайдер. Полиция по факту кражи проводит проверку.
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