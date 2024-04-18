У свердловского бойца СВО в онлайн-банке украли выплаты по ранению

18 апреля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Солдат обнаружил, что кто-то потратил его личные сбережения через мобильное приложение банка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге у солдата, который получил ранение на спецоперации и сейчас находится в отпуске, неизвестные похитили деньги. Это было сделано через приложение «Сбербанка» в телефоне, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина в феврале оформил банковскую карту „Сбербанка“, чтобы получить выплаты по ранению, полученному в зоне СВО. Он привязал карту к своему абонентскому номеру и установил в телефоне приложение банка онлайн. СМС-уведомления он не подключал и не отслеживал баланс на своей карте», — рассказал собеседник агентства. Однако в начале апреля мужчина все же заметил в своем приложении, что 6 числа у него несколько раз были списаны деньги за операции, которые он не совершал. Обнаружил он и смс, что в его интернет-банк был совершен вход с другого устройства. Солдат обратился на горячую линию и заблокировал карту. Потом получил в банке новую и снова привязал к своему номеру телефона. Вскоре военнослужащий опять обнаружил, что кто-то тратит его деньги в приложении. «Мужчина позвонил на горячую линию „МТС“, где ему сообщили, что его абонентский номер зарегистрирован на другого человека, и что данный дубликат сим-карты действует всего 102 дня. Общий ущерб составил 56 тысяч рублей», — сказал инсайдер. Полиция по факту кражи проводит проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у солдата, который получил ранение на спецоперации и сейчас находится в отпуске, неизвестные похитили деньги. Это было сделано через приложение «Сбербанка» в телефоне, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина в феврале оформил банковскую карту „Сбербанка“, чтобы получить выплаты по ранению, полученному в зоне СВО. Он привязал карту к своему абонентскому номеру и установил в телефоне приложение банка онлайн. СМС-уведомления он не подключал и не отслеживал баланс на своей карте», — рассказал собеседник агентства. Однако в начале апреля мужчина все же заметил в своем приложении, что 6 числа у него несколько раз были списаны деньги за операции, которые он не совершал. Обнаружил он и смс, что в его интернет-банк был совершен вход с другого устройства. Солдат обратился на горячую линию и заблокировал карту. Потом получил в банке новую и снова привязал к своему номеру телефона. Вскоре военнослужащий опять обнаружил, что кто-то тратит его деньги в приложении. «Мужчина позвонил на горячую линию „МТС“, где ему сообщили, что его абонентский номер зарегистрирован на другого человека, и что данный дубликат сим-карты действует всего 102 дня. Общий ущерб составил 56 тысяч рублей», — сказал инсайдер. Полиция по факту кражи проводит проверку.