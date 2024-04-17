17 апреля 2024

В суде ХМАО начались слушания по делу африканки, танцевавшей тверк у Вечного огня

В ХМАО судят студентку из Замбии за осквернение символов воинской славы России
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Суд ХМАО 2 мая продолжит рассмотрение дела африканки, танцевавшей тверк у Вечного огня Фото:

Слушания по делу студентки из Замбии Тионге Зибы, которая станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, начались в окружном суде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО.

«Вчера [17 апреля] состоялись заседания по делу. Объявлен перерыв до 2 мая», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе

Студентке из Африки грозит уголовная ответственность по статье 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». Дело рассматривается единолично судьей.

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Слушания по делу студентки из Замбии Тионге Зибы, которая станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, начались в окружном суде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО. «Вчера [17 апреля] состоялись заседания по делу. Объявлен перерыв до 2 мая», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе Студентке из Африки грозит уголовная ответственность по статье 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». Дело рассматривается единолично судьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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