В суде ХМАО начались слушания по делу африканки, танцевавшей тверк у Вечного огня

Суд ХМАО 2 мая продолжит рассмотрение дела африканки, танцевавшей тверк у Вечного огня
Слушания по делу студентки из Замбии Тионге Зибы, которая станцевала тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, начались в окружном суде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда ХМАО.
«Вчера [17 апреля] состоялись заседания по делу. Объявлен перерыв до 2 мая», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе
Студентке из Африки грозит уголовная ответственность по статье 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». Дело рассматривается единолично судьей.
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