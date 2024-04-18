Челябинец устроил стрельбу в квартире и чуть не убил ребенка соседей

Житель Челябинска случайно выстрелил из охотничьего ружья в одной из квартир на Северо-запале города. Пуля пробила стену и чуть не убила соседского ребенка.
«Стреляли в квартире на шестом этаже, повредили соседнюю. Пуля прошла через кровать и подушку, на которой спал ребенок. Никто, слава богу, не пострадал», — передает издание «74.ру» со ссылкой на читателя.
В пресс-службе городской полиции информацию об инциденте подтвердили. По данным пресс-службы ведомства, полицейские оперативно установили стрелявшего. Им оказался 40-летний местный житель. Он неаккуратно обращался с оружием, из-за чего произошел случайный выстрел.
«В результате происшествия никто не пострадал. Владелец оружия доставлен в отдел полиции „Курчатовский“, где в отношении него составлено два административных материала, предусмотренных ст. 20.12 и ст. 20.8 КоАП РФ. Оружие изъято, проверка по факту происшествия продолжается», — добавили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!