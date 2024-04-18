Челябинец устроил стрельбу в квартире и чуть не убил ребенка соседей

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Случайно выпущенная пуля чуть не убила соседского ребенка Фото:

Житель Челябинска случайно выстрелил из охотничьего ружья в одной из квартир на Северо-запале города. Пуля пробила стену и чуть не убила соседского ребенка.

«Стреляли в квартире на шестом этаже, повредили соседнюю. Пуля прошла через кровать и подушку, на которой спал ребенок. Никто, слава богу, не пострадал», — передает издание «74.ру» со ссылкой на читателя.

В пресс-службе городской полиции информацию об инциденте подтвердили. По данным пресс-службы ведомства, полицейские оперативно установили стрелявшего. Им оказался 40-летний местный житель. Он неаккуратно обращался с оружием, из-за чего произошел случайный выстрел.

«В результате происшествия никто не пострадал. Владелец оружия доставлен в отдел полиции „Курчатовский“, где в отношении него составлено два административных материала, предусмотренных ст. 20.12 и ст. 20.8 КоАП РФ. Оружие изъято, проверка по факту происшествия продолжается», — добавили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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Житель Челябинска случайно выстрелил из охотничьего ружья в одной из квартир на Северо-запале города. Пуля пробила стену и чуть не убила соседского ребенка. «Стреляли в квартире на шестом этаже, повредили соседнюю. Пуля прошла через кровать и подушку, на которой спал ребенок. Никто, слава богу, не пострадал», — передает издание «74.ру» со ссылкой на читателя. В пресс-службе городской полиции информацию об инциденте подтвердили. По данным пресс-службы ведомства, полицейские оперативно установили стрелявшего. Им оказался 40-летний местный житель. Он неаккуратно обращался с оружием, из-за чего произошел случайный выстрел. «В результате происшествия никто не пострадал. Владелец оружия доставлен в отдел полиции „Курчатовский“, где в отношении него составлено два административных материала, предусмотренных ст. 20.12 и ст. 20.8 КоАП РФ. Оружие изъято, проверка по факту происшествия продолжается», — добавили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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