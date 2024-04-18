В российском регионе ввели студенческий маткапитал

В Ивановской области студенческие семьи с ребенком получат миллион рублей

18 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Студенческие семьи с детьми в дополнение к маткапиталу получат миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенческие семьи в Ивановской области с ребенком, родившимся после 1 апреля 2024 года, получат один миллион рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу. Об этом рассказали в региональном правительстве. «Студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального материнского капитала теперь также получат региональную выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится на официальном сайте правительства. Там добавили, что 18 апреля депутаты Ивановской областной Думы проголосовали за законопроект, внесенный главой региона Станиславом Воскресенским. Новая программа поддержки предназначена для семей, в которых оба родителя (или один из родителей) впервые получают образование очно в высшем учебном заведении или колледже, при этом возраст матери на момент рождения ребенка не превышает 24 лет. Эта выплата будет добавлена к федеральному материнскому капиталу, и доходы семьи не будут учитываться при назначении. Однако обязательным условием является то, что постоянное место жительства ребенка или хотя бы одного из родителей должно быть в Ивановской области, заключили в правительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенческие семьи в Ивановской области с ребенком, родившимся после 1 апреля 2024 года, получат один миллион рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу. Об этом рассказали в региональном правительстве. «Студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального материнского капитала теперь также получат региональную выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится на официальном сайте правительства. Там добавили, что 18 апреля депутаты Ивановской областной Думы проголосовали за законопроект, внесенный главой региона Станиславом Воскресенским. Новая программа поддержки предназначена для семей, в которых оба родителя (или один из родителей) впервые получают образование очно в высшем учебном заведении или колледже, при этом возраст матери на момент рождения ребенка не превышает 24 лет. Эта выплата будет добавлена к федеральному материнскому капиталу, и доходы семьи не будут учитываться при назначении. Однако обязательным условием является то, что постоянное место жительства ребенка или хотя бы одного из родителей должно быть в Ивановской области, заключили в правительстве.