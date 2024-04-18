В российском регионе ввели студенческий маткапитал

В Ивановской области студенческие семьи с ребенком получат миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Студенческие семьи с детьми в дополнение к маткапиталу получат миллион рублей Фото:

Студенческие семьи в Ивановской области с ребенком, родившимся после 1 апреля 2024 года, получат один миллион рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу. Об этом рассказали в региональном правительстве.

«Студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального материнского капитала теперь также получат региональную выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится на официальном сайте правительства. Там добавили, что 18 апреля депутаты Ивановской областной Думы проголосовали за законопроект, внесенный главой региона Станиславом Воскресенским.

Новая программа поддержки предназначена для семей, в которых оба родителя (или один из родителей) впервые получают образование очно в высшем учебном заведении или колледже, при этом возраст матери на момент рождения ребенка не превышает 24 лет. Эта выплата будет добавлена к федеральному материнскому капиталу, и доходы семьи не будут учитываться при назначении. Однако обязательным условием является то, что постоянное место жительства ребенка или хотя бы одного из родителей должно быть в Ивановской области, заключили в правительстве.

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Студенческие семьи в Ивановской области с ребенком, родившимся после 1 апреля 2024 года, получат один миллион рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу. Об этом рассказали в региональном правительстве. «Студенческие семьи, в которых первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального материнского капитала теперь также получат региональную выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится на официальном сайте правительства. Там добавили, что 18 апреля депутаты Ивановской областной Думы проголосовали за законопроект, внесенный главой региона Станиславом Воскресенским. Новая программа поддержки предназначена для семей, в которых оба родителя (или один из родителей) впервые получают образование очно в высшем учебном заведении или колледже, при этом возраст матери на момент рождения ребенка не превышает 24 лет. Эта выплата будет добавлена к федеральному материнскому капиталу, и доходы семьи не будут учитываться при назначении. Однако обязательным условием является то, что постоянное место жительства ребенка или хотя бы одного из родителей должно быть в Ивановской области, заключили в правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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