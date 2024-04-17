Авиаперевозчик на Ямале изменит нормы бесплатного провоза багажа. Инсайд

Авиакомпания «Ямал» изменит нормы бесплатного провоза багажа. Авиаперевозчик введет несколько тарифов на данную услугу, сообщает инсайдерский источник агентства URA.RU.
Авиакомпания «Ямал» намерена изменить нормы бесплатного провоза багажа. В категориях субсидируемых рейсов и «эконом стандарт» авиаперевозчик введет несколько тарифов. «Цена на билет останется та же, но норма багажа будет иная», — уточняет собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе. Преференции будут доступны держателям карты «Морошка».
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Авиакомпания «Ямал» изменит нормы бесплатного провоза багажа. Авиаперевозчик введет несколько тарифов на данную услугу, сообщает инсайдерский источник агентства URA.RU. Авиакомпания «Ямал» намерена изменить нормы бесплатного провоза багажа. В категориях субсидируемых рейсов и «эконом стандарт» авиаперевозчик введет несколько тарифов. «Цена на билет останется та же, но норма багажа будет иная», — уточняет собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе. Преференции будут доступны держателям карты «Морошка».