17 апреля 2024

Авиаперевозчик на Ямале изменит нормы бесплатного провоза багажа. Инсайд

Авиакомпания «Ямал» введет несколько тарифов на бесплатный провоз багажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Общий допустимый вес багажа снится с 23 кг до 12 кг. Фото:

Авиакомпания «Ямал» изменит нормы бесплатного провоза багажа. Авиаперевозчик введет несколько тарифов на данную услугу, сообщает инсайдерский источник агентства URA.RU.

Авиакомпания «Ямал» намерена изменить нормы бесплатного провоза багажа. В категориях субсидируемых рейсов и «эконом стандарт» авиаперевозчик введет несколько тарифов. «Цена на билет останется та же, но норма багажа будет иная», — уточняет собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе. Преференции будут доступны держателям карты «Морошка».

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Авиакомпания «Ямал» изменит нормы бесплатного провоза багажа. Авиаперевозчик введет несколько тарифов на данную услугу, сообщает инсайдерский источник агентства URA.RU. Авиакомпания «Ямал» намерена изменить нормы бесплатного провоза багажа. В категориях субсидируемых рейсов и «эконом стандарт» авиаперевозчик введет несколько тарифов. «Цена на билет останется та же, но норма багажа будет иная», — уточняет собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе. Преференции будут доступны держателям карты «Морошка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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