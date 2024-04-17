Инсайд: ямальцы смогут сэкономить на авиаперелетах в период отпусков

Авиакомпания «Ямал» не станет поднимать цены на билеты на сезон отпусков

18 апреля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» ищет пути сдерживания роста тарифов на перевозки в пределах страны. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителей ЯНАО появится возможность сэкономить на авиаперелетах авиакомпании «Ямал» в период летних отпусков. Кроме этого, как сообщают источники агентства URA.RU, перевозчик готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе. Несмотря на общероссийскую тенденцию к повышению цен на авиабилеты в период летних отпусков, авиакомпания «Ямал» ищет пути сдерживания роста тарифов на перевозки в пределах страны. «Тарифы на лето останутся прежними на всех популярных рейсах. Лето — это высокий сезон, ямальцы уезжают семьями, многодетные пользуются региональными льготами», — сообщает собеседник агентства. После окончания высокого сезона авиакомпания продумывает программу лояльности для держателей карты «Морошка». Преференции по «Морошке», как подчеркивает источник, будут доступны ямальцам на постоянной основе, но коснутся только тех, кто имеет прописку в округе. В настоящее время работает программа субсидирования некоторых рейсов авиакомпании «Ямал». Источник финансирования — бюджет округа. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Обновлено в 17:27 (15:27 по МСК): Как уточнили в авиакомпании «Ямал», продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом, цены на перелет остались прежними. «Команда „Ямала“ разрабатывает новую программу лояльности для ямальцев, в рамках которой стоимость билета будет фиксированной и ниже текущей в зависимости от маршрута, что позволит сэкономит семейный бюджет жителей округа», — сообщает источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ЯНАО появится возможность сэкономить на авиаперелетах авиакомпании «Ямал» в период летних отпусков. Кроме этого, как сообщают источники агентства URA.RU, перевозчик готовит программу лояльности для пассажиров, имеющих прописку по месту жительства в округе. Несмотря на общероссийскую тенденцию к повышению цен на авиабилеты в период летних отпусков, авиакомпания «Ямал» ищет пути сдерживания роста тарифов на перевозки в пределах страны. «Тарифы на лето останутся прежними на всех популярных рейсах. Лето — это высокий сезон, ямальцы уезжают семьями, многодетные пользуются региональными льготами», — сообщает собеседник агентства. После окончания высокого сезона авиакомпания продумывает программу лояльности для держателей карты «Морошка». Преференции по «Морошке», как подчеркивает источник, будут доступны ямальцам на постоянной основе, но коснутся только тех, кто имеет прописку в округе. В настоящее время работает программа субсидирования некоторых рейсов авиакомпании «Ямал». Источник финансирования — бюджет округа. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в ЯНАО с 18 апреля авиакомпания «Ямал» запустит авиарейсы из Тарко-Сале в Самбург. Об этом сообщил департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Обновлено в 17:27 (15:27 по МСК): Как уточнили в авиакомпании «Ямал», продажа билетов на летний сезон открыта с февраля, уже куплено более 100 тысяч билетов. При этом, цены на перелет остались прежними. «Команда „Ямала“ разрабатывает новую программу лояльности для ямальцев, в рамках которой стоимость билета будет фиксированной и ниже текущей в зависимости от маршрута, что позволит сэкономит семейный бюджет жителей округа», — сообщает источник.