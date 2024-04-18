Челябинский «Ариант» откроет на Тамани крупнейший в РФ центр виноградарства

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., ариант
Группа «Ариант» создает центр виноградарства Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Холдинг «Ариант» из Челябинска, который по требованию Генпрокуратуры РФ национализируют, откроет на Таманском полуострове (Краснодарский край) многофункциональный центр виноградарства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, объект заработает на базе агрофирмы «Южная».

«ГК „Ариант“ открывает на базе агрофирмы „Южная“ многофункциональный центр виноградарства федерального масштаба. Это продолжение развития виноградного кластера группы компании», — сообщили URA.RU в офисе компании.

В новом центре будут вести совместную научную работу с институтами, заниматься со студентами профильных вузов страны. Планируется проведение научно-практических работ. Центр хотят сделать площадкой для проведения конференций и сессий.

Открытие центра произошло в непростое для «Арианта» время. Активы холдинга по требованию Генпрокуратуры РФ переданы в собственность государства. Это произошло рамках процесса национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), с которым у «Арианта» раньше был совместный бизнес. Такое решение принял арбитражный суд Челябинской области. Это решение оспаривают юристы «Арианта».

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Холдинг «Ариант» из Челябинска, который по требованию Генпрокуратуры РФ национализируют, откроет на Таманском полуострове (Краснодарский край) многофункциональный центр виноградарства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, объект заработает на базе агрофирмы «Южная». «ГК „Ариант“ открывает на базе агрофирмы „Южная“ многофункциональный центр виноградарства федерального масштаба. Это продолжение развития виноградного кластера группы компании», — сообщили URA.RU в офисе компании. В новом центре будут вести совместную научную работу с институтами, заниматься со студентами профильных вузов страны. Планируется проведение научно-практических работ. Центр хотят сделать площадкой для проведения конференций и сессий. Открытие центра произошло в непростое для «Арианта» время. Активы холдинга по требованию Генпрокуратуры РФ переданы в собственность государства. Это произошло рамках процесса национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), с которым у «Арианта» раньше был совместный бизнес. Такое решение принял арбитражный суд Челябинской области. Это решение оспаривают юристы «Арианта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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