Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры

В судьбе ЧЭМк наступил новый этап Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в документах суда.

Полный текст решения опубликован не будет. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили.

Главным итогом двусторонней встречи Путина и Текслера стала черта, подведенная под дискуссией о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината. На прошлой неделе Генпрокуратура подала иск о возвращении ряда заводов группы ЧЭМК государству, у менеджмента предприятия нашлись контраргументы.

Иск о возвращении акций нескольких заводов, входящих в группу ЧЭМК, поступил в свердловский арбитраж 5 февраля. Уже через два дня ценные бумаги были арестованы в рамках обеспечительных мер. Черту под дискуссией о судьбе компании подвел визит президента Владимира Путина в Челябинск 16 февраля.

В ответ на слова губернатора о том, что ЧЭМК фактически не исполняет экологическое соглашение о модернизации самого вредного электродного производства, Путин распорядился вынести его за пределы города. Инвесторов, «знакомых с местной спецификой», должны найти власти области и правительство РФ. Рабочие места и коллектив при этом должны быть сохранены. Социальные объекты ЧЭМК, включая бассейн «Электрометаллург», перейдут в собственность области. Самое грязное электродное производство на комбинате остановят уже к 1 марта.