25 февраля 2024

Акции ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, чэмк, челябинский электрометаллургический комбинат
В судьбе ЧЭМк наступил новый этап Фото:

Акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в документах суда.

Полный текст решения опубликован не будет. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили.

Главным итогом двусторонней встречи Путина и Текслера стала черта, подведенная под дискуссией о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината. На прошлой неделе Генпрокуратура подала иск о возвращении ряда заводов группы ЧЭМК государству, у менеджмента предприятия нашлись контраргументы.

Иск о возвращении акций нескольких заводов, входящих в группу ЧЭМК, поступил в свердловский арбитраж 5 февраля. Уже через два дня ценные бумаги были арестованы в рамках обеспечительных мер. Черту под дискуссией о судьбе компании подвел визит президента Владимира Путина в Челябинск 16 февраля.

В ответ на слова губернатора о том, что ЧЭМК фактически не исполняет экологическое соглашение о модернизации самого вредного электродного производства, Путин распорядился вынести его за пределы города. Инвесторов, «знакомых с местной спецификой», должны найти власти области и правительство РФ. Рабочие места и коллектив при этом должны быть сохранены. Социальные объекты ЧЭМК, включая бассейн «Электрометаллург», перейдут в собственность области. Самое грязное электродное производство на комбинате остановят уже к 1 марта.

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Акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в документах суда. Полный текст решения опубликован не будет. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили. Главным итогом двусторонней встречи Путина и Текслера стала черта, подведенная под дискуссией о судьбе Челябинского электрометаллургического комбината. На прошлой неделе Генпрокуратура подала иск о возвращении ряда заводов группы ЧЭМК государству, у менеджмента предприятия нашлись контраргументы. Иск о возвращении акций нескольких заводов, входящих в группу ЧЭМК, поступил в свердловский арбитраж 5 февраля. Уже через два дня ценные бумаги были арестованы в рамках обеспечительных мер. Черту под дискуссией о судьбе компании подвел визит президента Владимира Путина в Челябинск 16 февраля. В ответ на слова губернатора о том, что ЧЭМК фактически не исполняет экологическое соглашение о модернизации самого вредного электродного производства, Путин распорядился вынести его за пределы города. Инвесторов, «знакомых с местной спецификой», должны найти власти области и правительство РФ. Рабочие места и коллектив при этом должны быть сохранены. Социальные объекты ЧЭМК, включая бассейн «Электрометаллург», перейдут в собственность области. Самое грязное электродное производство на комбинате остановят уже к 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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