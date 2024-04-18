После обращений челябинцев Текслер расширил программу дорожного ремонта

18 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер осмотрел состояние дорог Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 апреля проверил качество дорог в Челябинске и решил расширить соответствующую областную программу. Это первая проверка Текслера дорог региона в 2024 году. «Дороги — одно из приоритетных направлений. Финансирование ремонтных работ из года в год увеличивается. Планы по региону в этом году — порядка 800 километров. По километрам это столько же, как в прошлом году, по деньгам — больше. Но я уверен, что будут еще дополнительные решения», — прокомментировал Текслер в своем telegram-канале. Что касается Челябинска, планы так же выше, чем в прошлом году. Предполагается уложить более 1,1 млн квадратных метров асфальта как в рамках ремонта, так и в рамках строительства нового дорожного полотна. Это рекорд. Больше 50 улиц и дорог в планах. Перед объездом Текслер в соцсетях разместил пост с призывом сообщаеть ему, какие дороги нуждаются в ремонте. Жители живо реагировали на это. Многие участки внесли в планы на этот сезон из-за массовых просьб горожан. «Улица Кронштадтская в Ленинском районе будет отремонтирована, ее не было в планах. Также будет комплексно отремонтирована улица Витебская, с ливневой канализацией, с тротуарами. То же самое касается улицы Блюхера, улиц Камышовой и Салтыкова в Советском районе и ряда других. Мы договорились с министерством дорожного хозяйства, с администрацией города, что все дороги, которые были заявлены в соцсетях как проблемные, будут взяты в работу. Там, где нужно ремонтировать, будут проведены ремонты. По тем дорогам, где необходимо проектирование капремонт, оно начнется», — сообщил Текслер. По словам главы региона, внимание уделят и межквартальным проездам, о чем очень просили челябинцы. Поэтому губернатор поблагодарил челябинцев за активность. «Спасибо за ваши сообщения по дорогам! Благодаря им принял ряд решений в дополнение к нашим планам на этот год», — заявил Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 апреля проверил качество дорог в Челябинске и решил расширить соответствующую областную программу. Это первая проверка Текслера дорог региона в 2024 году. «Дороги — одно из приоритетных направлений. Финансирование ремонтных работ из года в год увеличивается. Планы по региону в этом году — порядка 800 километров. По километрам это столько же, как в прошлом году, по деньгам — больше. Но я уверен, что будут еще дополнительные решения», — прокомментировал Текслер в своем telegram-канале. Что касается Челябинска, планы так же выше, чем в прошлом году. Предполагается уложить более 1,1 млн квадратных метров асфальта как в рамках ремонта, так и в рамках строительства нового дорожного полотна. Это рекорд. Больше 50 улиц и дорог в планах. Перед объездом Текслер в соцсетях разместил пост с призывом сообщаеть ему, какие дороги нуждаются в ремонте. Жители живо реагировали на это. Многие участки внесли в планы на этот сезон из-за массовых просьб горожан. «Улица Кронштадтская в Ленинском районе будет отремонтирована, ее не было в планах. Также будет комплексно отремонтирована улица Витебская, с ливневой канализацией, с тротуарами. То же самое касается улицы Блюхера, улиц Камышовой и Салтыкова в Советском районе и ряда других. Мы договорились с министерством дорожного хозяйства, с администрацией города, что все дороги, которые были заявлены в соцсетях как проблемные, будут взяты в работу. Там, где нужно ремонтировать, будут проведены ремонты. По тем дорогам, где необходимо проектирование капремонт, оно начнется», — сообщил Текслер. По словам главы региона, внимание уделят и межквартальным проездам, о чем очень просили челябинцы. Поэтому губернатор поблагодарил челябинцев за активность. «Спасибо за ваши сообщения по дорогам! Благодаря им принял ряд решений в дополнение к нашим планам на этот год», — заявил Текслер.