Давний знакомый губернатора и мэра возглавит театр в Екатеринбурге

Директором екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ) вместо уволенной недавно Евгении Умниковой будет Сергей Радченко, который покинет должность замминистра культуры Свердловской области 22 апреля. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации учреждения.
«Решение приняли губернатор [Евгений Куйвашев] и мэр [Алексей Орлов]. Радченко — их давний знакомый, еще с Тобольска», — поделился собеседник.
Отставку Радченко агентству подтвердили в департаменте информполитики региона. На посту замминистра он работал с 2018 года. На старте карьеры Радченко трудился в Тобольском театре — сначала актером, а потом директором. В 2016-м Радченко возглавил Тюменское концертно-театральное объединение. В 2005—2007 годах Куйвашев возглавлял администрацию Тобольска, а Орлов был его замом.
По инициативе мэра, решившего обновить команду, Умникова покинула ТЮЗ в конце марта. По одной из версий, ей, занимавшей пост директора с 2017 года, припомнили некий давний инцидент. Интересно, что среди претендентов на место Умниковой называли начальницу Радченко — Светлану Учайкину. Но ее, по слухам, якобы не захотел отпускать Куйвашев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!