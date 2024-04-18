Давний знакомый губернатора и мэра возглавит театр в Екатеринбурге

Новым директором ТЮЗа Екатеринбурга станет Сергей Радченко

18 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Сергей Радченко был замминистра шесть лет — с 2018-го Фото: Размик Закарян © URA.RU Директором екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ) вместо уволенной недавно Евгении Умниковой будет Сергей Радченко, который покинет должность замминистра культуры Свердловской области 22 апреля. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации учреждения. «Решение приняли губернатор [Евгений Куйвашев] и мэр [Алексей Орлов]. Радченко — их давний знакомый, еще с Тобольска», — поделился собеседник. Новость по теме Переход министра в ТЮЗ Екатеринбурга сорвался после встречи губернатора с мэром Отставку Радченко агентству подтвердили в департаменте информполитики региона. На посту замминистра он работал с 2018 года. На старте карьеры Радченко трудился в Тобольском театре — сначала актером, а потом директором. В 2016-м Радченко возглавил Тюменское концертно-театральное объединение. В 2005—2007 годах Куйвашев возглавлял администрацию Тобольска, а Орлов был его замом. По инициативе мэра, решившего обновить команду, Умникова покинула ТЮЗ в конце марта. По одной из версий, ей, занимавшей пост директора с 2017 года, припомнили некий давний инцидент. Интересно, что среди претендентов на место Умниковой называли начальницу Радченко — Светлану Учайкину. Но ее, по слухам, якобы не захотел отпускать Куйвашев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директором екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ) вместо уволенной недавно Евгении Умниковой будет Сергей Радченко, который покинет должность замминистра культуры Свердловской области 22 апреля. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации учреждения. «Решение приняли губернатор [Евгений Куйвашев] и мэр [Алексей Орлов]. Радченко — их давний знакомый, еще с Тобольска», — поделился собеседник. Отставку Радченко агентству подтвердили в департаменте информполитики региона. На посту замминистра он работал с 2018 года. На старте карьеры Радченко трудился в Тобольском театре — сначала актером, а потом директором. В 2016-м Радченко возглавил Тюменское концертно-театральное объединение. В 2005—2007 годах Куйвашев возглавлял администрацию Тобольска, а Орлов был его замом. По инициативе мэра, решившего обновить команду, Умникова покинула ТЮЗ в конце марта. По одной из версий, ей, занимавшей пост директора с 2017 года, припомнили некий давний инцидент. Интересно, что среди претендентов на место Умниковой называли начальницу Радченко — Светлану Учайкину. Но ее, по слухам, якобы не захотел отпускать Куйвашев.