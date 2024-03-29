Переход министра в ТЮЗ Екатеринбурга сорвался после встречи губернатора с мэром

30 марта 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

По одной из версий, Евгений Куйвашев не захотел отпускать Светлану Учайкину в «город» Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев решили, что министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина не будет директором екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказал источник в губернаторской резиденции. Утром 27 марта стало известно, что контракт Евгении Умниковой, которая руководила учреждением с 2017 года, не будет продлен. Позднее появилась информация, что это личное решение Орлова (он якобы припомнил Умниковой некий давний инцидент) и что в шорт-листе кандидатов Учайкина, которая уже была директором ТЮЗа — в 2010—2016 годах. Разговор Орлова с Куйвашевым по поводу ТЮЗа состоялся вечером 28-го или 29 марта. «Губернатор поддержал его решение [уволить Умникову], было признано, что театру нужно омоложение, свежие идеи. Во многом по этой причине Учайкина (ей и Умниковой за 60 — прим. ред.) директором не станет. Хотя ее фамилия звучала [в беседе первых лиц]», — поделился собеседник. По словам другого источника — близкого к облправительству, — дело не в возрасте Учайкиной, а в том, что губернатор якобы «просто не захотел ее отпускать», считая работу минкультуры удовлетворительной. У Орлова на примете есть еще одна кандидатура, но фамилия пока не раскрывается. По предположению второго собеседника, назначение нового директора состоится не в ближайшие дни — ведь Куйвашев уходит в отпуск до 12 апреля. Новость по теме Министр хочет возглавить екатеринбургский ТЮЗ, но у нее есть конкурент «С губернатором в целом ситуацию я обсуждал — о том, что подбирается новая кандидатура. Пока фамилии не звучали, но он в курсе, что сегодня назначен исполняющий обязанности руководителя (Наталья Аристова — прим. ред.) и ведется подбор кандидатов. [Их] очень много, cкамейка запасных большая. Самое главное — сохранить преемственность, традиции, которые имеет наш один из флагманских театров. Я думаю, что мы согласованно вместе с нашей культурной общественностью подберем кандидата на должность директора», — прокомментировал корреспонденту сам Орлов. Один из источников предполагает, что отставкой Умниковой мэр решил взбодрить свою команду, привыкшую, что он не увольняет, и злоупотребляющую этой чертой менеджерского стиля. И, считает собеседник, это сработало. «Даже [один из префектов, чье имя URA.RU не называет по этическим соображениям] накануне пришел трезвый на празднование 90-летия Ленинского района», — обратил внимание источник. А Учайкина заявила URA.RU, что и не хотела возвращаться в ТЮЗ. «Меня вполне устраивает моя должность», — сказала она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев решили, что министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина не будет директором екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказал источник в губернаторской резиденции. Утром 27 марта стало известно, что контракт Евгении Умниковой, которая руководила учреждением с 2017 года, не будет продлен. Позднее появилась информация, что это личное решение Орлова (он якобы припомнил Умниковой некий давний инцидент) и что в шорт-листе кандидатов Учайкина, которая уже была директором ТЮЗа — в 2010—2016 годах. Разговор Орлова с Куйвашевым по поводу ТЮЗа состоялся вечером 28-го или 29 марта. «Губернатор поддержал его решение [уволить Умникову], было признано, что театру нужно омоложение, свежие идеи. Во многом по этой причине Учайкина (ей и Умниковой за 60 — прим. ред.) директором не станет. Хотя ее фамилия звучала [в беседе первых лиц]», — поделился собеседник. По словам другого источника — близкого к облправительству, — дело не в возрасте Учайкиной, а в том, что губернатор якобы «просто не захотел ее отпускать», считая работу минкультуры удовлетворительной. У Орлова на примете есть еще одна кандидатура, но фамилия пока не раскрывается. По предположению второго собеседника, назначение нового директора состоится не в ближайшие дни — ведь Куйвашев уходит в отпуск до 12 апреля. «С губернатором в целом ситуацию я обсуждал — о том, что подбирается новая кандидатура. Пока фамилии не звучали, но он в курсе, что сегодня назначен исполняющий обязанности руководителя (Наталья Аристова — прим. ред.) и ведется подбор кандидатов. [Их] очень много, cкамейка запасных большая. Самое главное — сохранить преемственность, традиции, которые имеет наш один из флагманских театров. Я думаю, что мы согласованно вместе с нашей культурной общественностью подберем кандидата на должность директора», — прокомментировал корреспонденту сам Орлов. Один из источников предполагает, что отставкой Умниковой мэр решил взбодрить свою команду, привыкшую, что он не увольняет, и злоупотребляющую этой чертой менеджерского стиля. И, считает собеседник, это сработало. «Даже [один из префектов, чье имя URA.RU не называет по этическим соображениям] накануне пришел трезвый на празднование 90-летия Ленинского района», — обратил внимание источник. А Учайкина заявила URA.RU, что и не хотела возвращаться в ТЮЗ. «Меня вполне устраивает моя должность», — сказала она.