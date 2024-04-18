Жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии

18 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе Фото: Анна Майорова © URA.RU (фото из архива) В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе. Об этом сообщил пресс-центр городского водоканала.



«В связи с устранением технологического отказа, 18 апреля с 15 часов и до устранения, произведено отключение водовода Ду-400м по ул. Крылова. Работы проводятся с отключением потребителей», — говорится в сообщении.



Сколько продлится ремонт, в горводоканале не уточнили. Воду отключили по следующим адресам ЦТП-105: ул. Аэрофлотская 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9

ул. Высоковольтная 2, 3, 4, 5

ул. Крылова 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 63

ул. Олимпийская 1, 1Б

ул. Крылова 55, АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

ул. Крылова 61, Центральный ПЭМС АО «Россети Тюмень». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе. Об этом сообщил пресс-центр городского водоканала. «В связи с устранением технологического отказа, 18 апреля с 15 часов и до устранения, произведено отключение водовода Ду-400м по ул. Крылова. Работы проводятся с отключением потребителей», — говорится в сообщении. Сколько продлится ремонт, в горводоканале не уточнили. Воду отключили по следующим адресам ЦТП-105: