Жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии

В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе
В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе. Об этом сообщил пресс-центр городского водоканала.
«В связи с устранением технологического отказа, 18 апреля с 15 часов и до устранения, произведено отключение водовода Ду-400м по ул. Крылова. Работы проводятся с отключением потребителей», — говорится в сообщении.
Сколько продлится ремонт, в горводоканале не уточнили. Воду отключили по следующим адресам ЦТП-105:
- ул. Аэрофлотская 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9
- ул. Высоковольтная 2, 3, 4, 5
- ул. Крылова 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 63
- ул. Олимпийская 1, 1Б
- ул. Крылова 55, АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
- ул. Крылова 61, Центральный ПЭМС АО «Россети Тюмень».
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