Жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, кран, раковина, уборная, мытье рук
В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе Фото:

В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе. Об этом сообщил пресс-центр городского водоканала.

«В связи с устранением технологического отказа, 18 апреля с 15 часов и до устранения, произведено отключение водовода Ду-400м по ул. Крылова. Работы проводятся с отключением потребителей», — говорится в сообщении.

Сколько продлится ремонт, в горводоканале не уточнили. Воду отключили по следующим адресам ЦТП-105:

  • ул. Аэрофлотская 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9
  • ул. Высоковольтная 2, 3, 4, 5
  • ул. Крылова 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 63
  • ул. Олимпийская 1, 1Б
  • ул. Крылова 55, АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
  • ул. Крылова 61, Центральный ПЭМС АО «Россети Тюмень».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте жители двадцати домов остались без воды из-за поломки на водоводе. Об этом сообщил пресс-центр городского водоканала. «В связи с устранением технологического отказа, 18 апреля с 15 часов и до устранения, произведено отключение водовода Ду-400м по ул. Крылова. Работы проводятся с отключением потребителей», — говорится в сообщении. Сколько продлится ремонт, в горводоканале не уточнили. Воду отключили по следующим адресам ЦТП-105:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...