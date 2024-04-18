Челябинские депутаты поддержали инициативу Текслера о выплатах сельским медикам

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Челябинский областной реабилитационный центр, куда поместили на карантин прилетевших из Тайланда. Челябинск, медик, эпидемия, защитная одежда, врач, обсервация
Медикам на селе увеличат областную соцвыплату Фото:

Депутаты комитета по соцполитике челябинского заксобрания 18 апреля поддержали социальный законопроект, разработанный по инициативе губернатора региона Алексея Текслера. Дополнительные меры соцподдержки получат медики, работающие в селах и малых городах, сообщили в пресс-службе ЗСО. Документ будет принят на сессии заксобрания 25 апреля

«Комитет по социальной политике поддержал изменения в закон „О специальной социальной выплате медицинским работникам“. Планируется расширить категории получателей выплаты и увеличить ее максимальный размер для медработников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Законопроект внесен по инициативе губернатора Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Получателями выплаты станут медработники, оказывающие паллиативную помощь детям в составе отделений выездной паллиативной медицинской помощи детям. Кроме того, максимальный размер выплаты будет увеличен до 50 тысяч рублей. Он будет зависеть от численности населения в населенном пункте, где расположено медицинское учреждение. Например, максимальную выплату будут получать врачи и медицинские работники медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.

Мера направлена на решение проблемы недоукомлектованности медучреждений кадрами в небольших населенных пунктах. Специальные социальные выплаты из регионального бюджета установлены для медработников (фельдшеров, младшего медперсонала), которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь.

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Депутаты комитета по соцполитике челябинского заксобрания 18 апреля поддержали социальный законопроект, разработанный по инициативе губернатора региона Алексея Текслера. Дополнительные меры соцподдержки получат медики, работающие в селах и малых городах, сообщили в пресс-службе ЗСО. Документ будет принят на сессии заксобрания 25 апреля «Комитет по социальной политике поддержал изменения в закон „О специальной социальной выплате медицинским работникам“. Планируется расширить категории получателей выплаты и увеличить ее максимальный размер для медработников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Законопроект внесен по инициативе губернатора Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Получателями выплаты станут медработники, оказывающие паллиативную помощь детям в составе отделений выездной паллиативной медицинской помощи детям. Кроме того, максимальный размер выплаты будет увеличен до 50 тысяч рублей. Он будет зависеть от численности населения в населенном пункте, где расположено медицинское учреждение. Например, максимальную выплату будут получать врачи и медицинские работники медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. Мера направлена на решение проблемы недоукомлектованности медучреждений кадрами в небольших населенных пунктах. Специальные социальные выплаты из регионального бюджета установлены для медработников (фельдшеров, младшего медперсонала), которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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