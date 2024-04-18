Глава челябинского района получил «неуд» за отсутствие на работе

18 апреля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Николай Шиманович часто отсутствует на работе из-за суда по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело главы Катав-Ивановского района Шимановича Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович 18 апреля не смог защитить отчет перед депутатами местного собрания, что соответствует «неуду», из-за частого отсутствия на работе. Как URA.RU рассказала заместитель председателя собрания района Екатерина Куликова, были озвучены и другие претензии. «Одной из главных причин, почему не приняли отчет, стало частое отсутствие Шимановича на рабочем месте. Мы не могли распределить бюджетные остатки четыре месяца, поскольку глава не приходил на депутатские заседания. Он является главным распределителем бюджетных средств, и по целому ряду расходов были вопросы. Ответить на них всякий раз оказывалось некому», — пояснила URA.RU Куликова. Власти не успели подготовить район к началу отопительного периода, паспорт готовности получен не был. Среди нареканий, которые озвучены, также стало отсутствие софинансирования со стороны района областных субсидий по социальным и инфраструктурным проектам. Район готовится к запуску трех новых котельных. К двум из них сети подведены, до самой большой требуется построить. Депутатов интересовало отсутствие прогресса на аварийном здании детского сада «Петушок», который посещает порядка 300 детей. Местные власти затормозили проект губернатора Алексея Текслера. Также в упрек Шимановичу были поставлены замороженные проекты физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, трехгодичное отсутствие ремонта горбольницы, отказ создавать скейт-парк, за который проголосовали люди, увольнение работников автотранспортного предприятия за считанные дни и другие проблемы. Депутаты предложили главе района отчитаться перед населением и снова выйти на отчет в собрание. Однако Шиманович, по словам собеседницы URA.RU, такого желания не проявил. В октябре 2023 года губернатор Алексей Текслер в ходе визита устроил разнос главе района. Текслера возмутило, что муниципалитет не готов к проведению отопительного сезона, хотя областные средства получил в полном объеме. Частое отсутствие на рабочем месте Шимановича, среди прочего, связано с уголовным расследованием и начавшимся судебным процессом. Шимановича обвиняют в мошенничестве. Следователи полагают, что в период адвокатской карьеры он присвоил четыре миллиона. Процесс по его делу проходит в Златоустовском городском суде. Заседание собрания состоялось в четверг. Неудовлетворительно работу руководителя оценили восемь депутатов, семеро проголосовали за поддержу работы Шимановича. Получить его оперативный комментарий URA.RU не удалось: на телефонный звонок не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович 18 апреля не смог защитить отчет перед депутатами местного собрания, что соответствует «неуду», из-за частого отсутствия на работе. Как URA.RU рассказала заместитель председателя собрания района Екатерина Куликова, были озвучены и другие претензии. «Одной из главных причин, почему не приняли отчет, стало частое отсутствие Шимановича на рабочем месте. Мы не могли распределить бюджетные остатки четыре месяца, поскольку глава не приходил на депутатские заседания. Он является главным распределителем бюджетных средств, и по целому ряду расходов были вопросы. Ответить на них всякий раз оказывалось некому», — пояснила URA.RU Куликова. Власти не успели подготовить район к началу отопительного периода, паспорт готовности получен не был. Среди нареканий, которые озвучены, также стало отсутствие софинансирования со стороны района областных субсидий по социальным и инфраструктурным проектам. Район готовится к запуску трех новых котельных. К двум из них сети подведены, до самой большой требуется построить. Депутатов интересовало отсутствие прогресса на аварийном здании детского сада «Петушок», который посещает порядка 300 детей. Местные власти затормозили проект губернатора Алексея Текслера. Также в упрек Шимановичу были поставлены замороженные проекты физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, трехгодичное отсутствие ремонта горбольницы, отказ создавать скейт-парк, за который проголосовали люди, увольнение работников автотранспортного предприятия за считанные дни и другие проблемы. Депутаты предложили главе района отчитаться перед населением и снова выйти на отчет в собрание. Однако Шиманович, по словам собеседницы URA.RU, такого желания не проявил. В октябре 2023 года губернатор Алексей Текслер в ходе визита устроил разнос главе района. Текслера возмутило, что муниципалитет не готов к проведению отопительного сезона, хотя областные средства получил в полном объеме. Частое отсутствие на рабочем месте Шимановича, среди прочего, связано с уголовным расследованием и начавшимся судебным процессом. Шимановича обвиняют в мошенничестве. Следователи полагают, что в период адвокатской карьеры он присвоил четыре миллиона. Процесс по его делу проходит в Златоустовском городском суде. Заседание собрания состоялось в четверг. Неудовлетворительно работу руководителя оценили восемь депутатов, семеро проголосовали за поддержу работы Шимановича. Получить его оперативный комментарий URA.RU не удалось: на телефонный звонок не ответил.