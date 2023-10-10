Губернатор Челябинской области 11 октября устроил разнос властям в Юрюзани Катав-Ивановского района, которые из-за проблем с подводящими путями не запускают новые котельные для отопления зданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Мы договаривались, чтобы в 2023 году тепло было! Где новые теплосети? Более полумиллиарда рублей выделено. Сейчас про 2024 год говорите. В 2024 году будете про 25-й говорить. Бесконечная история. Котельную сделали. Подключайте и работайте», — цитирует пресс-служба главу региона.
На проблемы с отоплением в Юрюзани постоянно жалуются местные жители. Были построены три новых модульных котельных, которые из-за проблем с подводящими путями не могут полноценно отапливать микрорайон. Поэтому отопительный сезон в городе стартовал по старой схеме теплоснабжения.
«Учитывайте переход внутри контуров домов на закрытую схему. Это разве сложная была история? И министерство недоработало в этой части. Не справляются коллеги, надо было здесь сидеть и этим заниматься. Сейчас по старой схеме подключили со всеми вытекающими проблемами. Сколько это будет продолжаться? В первую очередь район провалил эту работу. Деньги были выделены», — заявил Текслер.
Третий день с 9 октября губернатор находится в командировке по городам горнозаводской зоны. В Катав-Ивановский район он приехал из Трехгорного, где 10 октября осмотрел новые объекты и провел совещание.
Алексей Текслер (слева) раскритиковал местную власть за незапущенные новые котельные
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера, https://t.me/poolN74
Губернатор осмотрел новые котельные в Юрюзани
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера, https://t.me/poolN74
На строительство трех котельных было выделено более полумиллиарда рублей
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера, https://t.me/poolN74
Губернатор Челябинской области 11 октября устроил разнос властям в Юрюзани Катав-Ивановского района, которые из-за проблем с подводящими путями не запускают новые котельные для отопления зданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Мы договаривались, чтобы в 2023 году тепло было! Где новые теплосети? Более полумиллиарда рублей выделено. Сейчас про 2024 год говорите. В 2024 году будете про 25-й говорить. Бесконечная история. Котельную сделали. Подключайте и работайте», — цитирует пресс-служба главу региона. На проблемы с отоплением в Юрюзани постоянно жалуются местные жители. Были построены три новых модульных котельных, которые из-за проблем с подводящими путями не могут полноценно отапливать микрорайон. Поэтому отопительный сезон в городе стартовал по старой схеме теплоснабжения. «Учитывайте переход внутри контуров домов на закрытую схему. Это разве сложная была история? И министерство недоработало в этой части. Не справляются коллеги, надо было здесь сидеть и этим заниматься. Сейчас по старой схеме подключили со всеми вытекающими проблемами. Сколько это будет продолжаться? В первую очередь район провалил эту работу. Деньги были выделены», — заявил Текслер. Третий день с 9 октября губернатор находится в командировке по городам горнозаводской зоны. В Катав-Ивановский район он приехал из Трехгорного, где 10 октября осмотрел новые объекты и провел совещание.