Депутаты поставили «неуд» главе челябинского района Шимановичу

18 апреля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Большинство депутатов отказались принимать отчет Николая Шимановича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Собрание депутатов Катав-Ивановского района признало неудовлетворительной работу главы муниципалитета Николая Шимановича в 2023 году. Соответствующее решение принято на сессии 18 апреля. Второй «неуд», если он последует за первым, позволит ставить вопрос о досрочной отставке Шимановича. «В первом чтении отчет не принят. Даже оценку не выставили. За „неуд“ проголосовали восемь человек, главу поддержали семеро», — сообщили URA.RU в собрании. В конце прошлого года разнос главе устроил губернатор Алексей Текслер. Проехав по району, он убедился в фактическом провале подготовки к отопительному сезону, несмотря на выделенные областью в полном объеме средства. Фактически эту точку зрения разделили и элиты муниципалитета. Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери. После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России», но он продолжает руководить муниципалитетом. Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собрание депутатов Катав-Ивановского района признало неудовлетворительной работу главы муниципалитета Николая Шимановича в 2023 году. Соответствующее решение принято на сессии 18 апреля. Второй «неуд», если он последует за первым, позволит ставить вопрос о досрочной отставке Шимановича. «В первом чтении отчет не принят. Даже оценку не выставили. За „неуд“ проголосовали восемь человек, главу поддержали семеро», — сообщили URA.RU в собрании. В конце прошлого года разнос главе устроил губернатор Алексей Текслер. Проехав по району, он убедился в фактическом провале подготовки к отопительному сезону, несмотря на выделенные областью в полном объеме средства. Фактически эту точку зрения разделили и элиты муниципалитета. Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери. После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России», но он продолжает руководить муниципалитетом. Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения.