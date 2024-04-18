В Сургуте отменили шествие на 1 Мая

18 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Сургуте отменили шествие на 1 Мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом URA.RU сообщили в Сургутском объединении организаций профсоюзов Любовь Андриади. «В этом году шествия тоже не будет, как в предыдущие три года. Но мы находимся в контакте с предприятиями города и района, и лучшие работники к празднику весны и труда будут награждены», — рассказала агентству Андриади.



В администрации Сургута сообщили URA.RU, что 1 мая для жителей будет организован митинг-концерт. «Он пройдет на площади Советов, напротив здания городской филармонии», — прокомментировали в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом URA.RU сообщили в Сургутском объединении организаций профсоюзов Любовь Андриади. «В этом году шествия тоже не будет, как в предыдущие три года. Но мы находимся в контакте с предприятиями города и района, и лучшие работники к празднику весны и труда будут награждены», — рассказала агентству Андриади. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что 1 мая для жителей будет организован митинг-концерт. «Он пройдет на площади Советов, напротив здания городской филармонии», — прокомментировали в мэрии.