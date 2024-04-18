В Сургуте отменили шествие на 1 Мая
В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом URA.RU сообщили в Сургутском объединении организаций профсоюзов Любовь Андриади.
«В этом году шествия тоже не будет, как в предыдущие три года. Но мы находимся в контакте с предприятиями города и района, и лучшие работники к празднику весны и труда будут награждены», — рассказала агентству Андриади.
В администрации Сургута сообщили URA.RU, что 1 мая для жителей будет организован митинг-концерт. «Он пройдет на площади Советов, напротив здания городской филармонии», — прокомментировали в мэрии.
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