В Сургуте отменили шествие на 1 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомай. Екатеринбург, шарик, демонстрация, 1 мая, шествие
В Сургуте отменили шествие на 1 Мая Фото:

В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом URA.RU сообщили в Сургутском объединении организаций профсоюзов Любовь Андриади.

«В этом году шествия тоже не будет, как в предыдущие три года. Но мы находимся в контакте с предприятиями города и района, и лучшие работники к празднику весны и труда будут награждены», — рассказала агентству Андриади.

В администрации Сургута сообщили URA.RU, что 1 мая для жителей будет организован митинг-концерт. «Он пройдет на площади Советов, напротив здания городской филармонии», — прокомментировали в мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом URA.RU сообщили в Сургутском объединении организаций профсоюзов Любовь Андриади. «В этом году шествия тоже не будет, как в предыдущие три года. Но мы находимся в контакте с предприятиями города и района, и лучшие работники к празднику весны и труда будут награждены», — рассказала агентству Андриади. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что 1 мая для жителей будет организован митинг-концерт. «Он пройдет на площади Советов, напротив здания городской филармонии», — прокомментировали в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...