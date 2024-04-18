Губернатор Свердловской области Евгений Куйашев 18 апреля торжественно вручил бронзовые медали чемпионата КХЛ игрокам команды «Автомобилист» за третье место в Кубке Гагарина (это лучший результат в истории клуба). Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Парни показали честную, красивую и зрелищную игру. Подтверждение тому — аншлаг на зрительских трибунах и отличный результат», — сказал Куйвашев. Особую признательность он выразил всему тренерскому штабу во главе с Николаем Заварухиным. Помимо медалей, спортсмены получили региональные награды.
Последнюю игру за выход в финал Кубка Гагарина «Автомобилист» провел 15 апреля против магнитогорского «Металлурга». Всего в полуфинальной серии команды сыграли семь раз, общий счет — 4:3. Крайняя встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Магнитки».
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