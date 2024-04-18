Куйвашев наградил «Автомобилист» за третье место в Кубке Гагарина. Фото

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Спортсмены получили медали и региональные награды
Спортсмены получили медали и региональные награды Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйашев 18 апреля торжественно вручил бронзовые медали чемпионата КХЛ игрокам команды «Автомобилист» за третье место в Кубке Гагарина (это лучший результат в истории клуба). Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Парни показали честную, красивую и зрелищную игру. Подтверждение тому — аншлаг на зрительских трибунах и отличный результат», — сказал Куйвашев. Особую признательность он выразил всему тренерскому штабу во главе с Николаем Заварухиным. Помимо медалей, спортсмены получили региональные награды.

Последнюю игру за выход в финал Кубка Гагарина «Автомобилист» провел 15 апреля против магнитогорского «Металлурга». Всего в полуфинальной серии команды сыграли семь раз, общий счет — 4:3. Крайняя встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Магнитки».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйашев 18 апреля торжественно вручил бронзовые медали чемпионата КХЛ игрокам команды «Автомобилист» за третье место в Кубке Гагарина (это лучший результат в истории клуба). Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Парни показали честную, красивую и зрелищную игру. Подтверждение тому — аншлаг на зрительских трибунах и отличный результат», — сказал Куйвашев. Особую признательность он выразил всему тренерскому штабу во главе с Николаем Заварухиным. Помимо медалей, спортсмены получили региональные награды. Последнюю игру за выход в финал Кубка Гагарина «Автомобилист» провел 15 апреля против магнитогорского «Металлурга». Всего в полуфинальной серии команды сыграли семь раз, общий счет — 4:3. Крайняя встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Магнитки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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