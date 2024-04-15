«Металлург» обыграл «Автомобилист» в битве за выход в финал Кубка Гагарина

15 апреля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Общий счет полуфинальной серии — 4:3 в пользу магнитогорцев Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург». «Серия заканчивается! Металлург пятый раз выходит в финал Кубка Гагарина. Победа магнитогорцев», — сказал комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ». Всего в полуфинальной серии «Металлург» и «Автомобилисты» сыграли семь раз. После сегодняшней игры общий счет составил 4:3. За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург». «Серия заканчивается! Металлург пятый раз выходит в финал Кубка Гагарина. Победа магнитогорцев», — сказал комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ». Всего в полуфинальной серии «Металлург» и «Автомобилисты» сыграли семь раз. После сегодняшней игры общий счет составил 4:3. За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.