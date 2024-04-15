«Металлург» обыграл «Автомобилист» в битве за выход в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург».
«Серия заканчивается! Металлург пятый раз выходит в финал Кубка Гагарина. Победа магнитогорцев», — сказал комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Всего в полуфинальной серии «Металлург» и «Автомобилисты» сыграли семь раз. После сегодняшней игры общий счет составил 4:3. За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.
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