«Большая вода» придет в Ишимский район через несколько дней

В Тюменской области 20—21 апреля ждут «большую воду» в селах Ишимского района
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В Ишимском районе ждут большую воду (архивное фото) Фото:
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Подтопление в Ишимском районе первыми встретят два населенных пункта, «большую воду» в них ждут 20 —21 апреля. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

«Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. С главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина», — рассказал глава региона.

К укреплению насыпей активно привлекают волонтеров. Планируется, что работы будут закончены 19 апреля.

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Подтопление в Ишимском районе первыми встретят два населенных пункта, «большую воду» в них ждут 20 —21 апреля. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор. «Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. С главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина», — рассказал глава региона. К укреплению насыпей активно привлекают волонтеров. Планируется, что работы будут закончены 19 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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