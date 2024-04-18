«Большая вода» придет в Ишимский район через несколько дней

Подтопление в Ишимском районе первыми встретят два населенных пункта, «большую воду» в них ждут 20 —21 апреля. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор.
«Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. С главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина», — рассказал глава региона.
К укреплению насыпей активно привлекают волонтеров. Планируется, что работы будут закончены 19 апреля.
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Подтопление в Ишимском районе первыми встретят два населенных пункта, «большую воду» в них ждут 20 —21 апреля. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор. «Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. С главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина», — рассказал глава региона. К укреплению насыпей активно привлекают волонтеров. Планируется, что работы будут закончены 19 апреля.