После увольнения из правительства Алексей Демкин вернется в семейный бизнес

Алексей Демкин возвращается на «ПЗСП»

18 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

До работы в правительстве Демкин был гендиректором ПСЗП Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Демкин после увольнения из правительства Пермского края планирует вернуться к работе на заводе «ПЗСП», который принадлежит его семье. Об этом он рассказал URA.RU. До назначения мэром Демкин занимал там пост гендиректора. Сейчас предприятием руководит его брат, депутат заксобрания Евгений Демкин «У меня осталось несколько незаконченных проектов. Буду ими заниматься. Необходимо, например, произвести автоматизацию производственных процессов», — рассказал Демкин. Алексей Демкин перешел в правительство Пермского края летом 2023 года. До этого он был мэром Перми. У Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Демкин после увольнения из правительства Пермского края планирует вернуться к работе на заводе «ПЗСП», который принадлежит его семье. Об этом он рассказал URA.RU. До назначения мэром Демкин занимал там пост гендиректора. Сейчас предприятием руководит его брат, депутат заксобрания Евгений Демкин «У меня осталось несколько незаконченных проектов. Буду ими заниматься. Необходимо, например, произвести автоматизацию производственных процессов», — рассказал Демкин. Алексей Демкин перешел в правительство Пермского края летом 2023 года. До этого он был мэром Перми. У Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным.