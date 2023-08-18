Бывший мэр Перми Демкин приступает к работе вице-премьера

Первым рабочим днем Демкина станет 21 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-глава Перми Алексей Демкин с понедельника, 21 августа, приступит к работе в должности вице-премьера. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. Демкин был назначен 28 июня, но все это время был в отпуске.

«С понедельника Демкин официально выходит на работу. В отремонтированный кабинет на четвертом этаже. Что символично, как раз конкурс по выбору нового мэра почти закончился, 22 августа депутаты выберут сменщика Демкина», — рассказал источник.

Инсайдеры связывали продолжительный отпуск Алексея Демкина с несколькими моментами. Формальная причина звучит так: в отведенном ему кабинете шел ремонт. По другой версии, он сам попросил долгий отпуск, накопленный за предыдущие года. А глава региона Дмитрий Махонин не стал возражать — конфликт между ними исчерпан, но осадок остался. «Губернатору его видеть вряд ли хочется. Но уговор есть уговор», — говорит источник. По третьей версии, инициатива столь продолжительного отдыха исходила от краевых властей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства. На момент публикации ответ не был получен. Алексей Демкин оставил пост главы Перми, который он занимал с декабря 2020 года, в июне. Тогда же он был назначен вице-премьером. Но сразу же ушел в отпуск.